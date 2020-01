Amazon licencie certains employés suite à une accusation très grave

La plateforme e-commerce Amazon a récemment a licencié certains employés qui s’est mal approprié les données client. Le géant l’a révélé avec un e-mail envoyé à un nombre inconnu de clients impliqués.

Le géant de Seattle a déclaré plus précisément que “les personnes responsables de cet incident ont été licenciées et nous aidons les forces de l’ordre dans leurs procédures pénales”. Découvrons tous les détails et le nombre précis d’utilisateurs impliqués.

Amazon licencie certains employés pour un accès incorrect à certaines données client

Ces derniers jours, l’entreprise a déclaré qu’elle avait a licencié quatre employés de Ring, une société contrôlée par la société, pour avoir accès inapproprié aux flux vidéo de vos clients. À la suite de la mise à pied de ces quatre employés, Amazon a déclaré qu’à l’heure actuelle, Ring restreindrait l’accès à ces données, “à un nombre beaucoup plus restreint d’employés” et qu’il continuerait d’examiner les accès de ceux qui ont le pouvoir de les exécuter.

Le géant a également tenu à souligner que “s’ils continuent d’avoir besoin d’accéder aux informations clients”. La plateforme a également a reconnu que l’incident survenu est similaire à celui qui s’est également produit en 2018. Cette année-là, en octobre, un employé a été licencié qui avait partagé les adresses électroniques d’un certain nombre de clients avec un tiers commercial. Le mois suivant, Amazon avait toutefois enregistré un autre incident, causé par une erreur technique.

L’entreprise a déclaré avoir été adresses électroniques et numéros de téléphone partagés de certains clients uniquementheureusement aucune autre information. Cependant, il n’a pas précisé le nombre exact de personnes licenciées, le nombre de clients impliqués et la raison du partage de ces informations.