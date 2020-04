Amazon licencie deux employés qui ont appelé à une réforme du changement climatique et à de meilleures conditions d’entrepôt – .

La designer d’expérience utilisateur d’Amazon, Emily Cunningham, prend la parole lors d’un rassemblement en dehors de l’assemblée des actionnaires de la société en mai 2019. Les employés en faveur de la résolution climatique portaient du blanc pour l’événement. (Employés d’Amazon pour Climate Justice Photo)

Amazon a licencié deux militants employés très visibles qui critiquent régulièrement la position de l’entreprise sur le changement climatique et les conditions au sein de ses centres de distribution. Les employés ont été licenciés pour “violation répétée des politiques internes”, a déclaré un porte-parole d’Amazon.

Les designers d’expérience utilisateur Emily Cunningham et Maren Costa, deux dirigeants du groupe Amazon Employees for Climate Justice, ont été licenciés vendredi. Ils ont aidé à former l’organisation au sein d’Amazon il y a plus d’un an.

Amazon a licencié au moins trois militants salariés ce mois-ci qui ont critiqué la réponse de l’entreprise à la pandémie de coronavirus. Le troisième employé, Christian Smalls, a organisé un débrayage dans un centre de distribution de New York pour demander des mesures de sécurité plus larges après que plusieurs de ses collègues aient été testés positifs pour le virus. Amazon dit que Smalls a été licencié pour avoir enfreint la quarantaine, une réclamation contestée par plusieurs sénateurs américains. La série de licenciements intervient alors qu’Amazon fait face à une immense pression pour faire face à une augmentation des commandes et des critiques pour sa gestion de la crise.

“Nous soutenons le droit de chaque employé de critiquer les conditions de travail de leur employeur, mais cela ne s’accompagne pas d’une immunité globale contre toutes les politiques internes”, a déclaré un porte-parole d’Amazon. «Nous avons licencié ces employés pour violation répétée des politiques internes.»

Cunningham a pris la parole lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon l’année dernière, s’adressant directement au PDG Jeff Bezos et appelant la société à mettre en œuvre une stratégie plus agressive pour réduire son empreinte carbone.

Après que les employés d’Amazon pour Climate Justice aient commencé à s’agiter, Amazon a dévoilé la taille de son empreinte carbone pour la première fois et a lancé le Climate Pledge, des programmes qui, selon la société, étaient déjà en préparation avant la formation du groupe activiste. L’initiative est une promesse d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, 10 ans avant la date limite fixée par l’accord de Paris. Cunningham et ses pairs ont continué de faire pression pour des réformes environnementales plus larges.

Plus récemment, Cunningham et Costa ont critiqué les conditions dans les entrepôts d’Amazon, où un nombre croissant d’épidémies de COVID-19 ont mis la société sous microscope. Les deux ont déclaré qu’ils allaient égaler les dons jusqu’à 500 $ pour soutenir les employés d’entrepôt qui choisissent de rester à la maison pour éviter l’exposition au virus.

J’associe des dons jusqu’à 500 $ pour soutenir mes collègues employés d’entrepôt Amazon. «L’absence de conditions de travail sûres et hygiéniques» les met en danger, ainsi que le public.

C’est mauvais tu vas …

THREAD https://t.co/bvR5mUF85H

– Emily Cunningham (@emahlee) 27 mars 2020

Amazon déploie un contrôle de la température dans ses entrepôts et ses épiceries Whole Foods pour identifier les travailleurs susceptibles d’être malades. L’entreprise affirme avoir mis en œuvre 150 autres changements de processus pour assurer la sécurité des travailleurs.

«Amazon se concentre sur la protection de la santé et de la sécurité de nos employés tout en continuant à servir les personnes qui ont plus que jamais besoin de nos services», explique le site Web COVID-19 de l’entreprise. «Nos employés sont des héros qui aident les gens à livrer les produits dont ils ont besoin à leur porte, des produits qu’ils ne pourraient pas autrement obtenir tout en maintenant une distance sociale.»

Amazon m’a viré et @marencosta.

Comme l’écrit Mary Oliver, “oh! Comme il est riche d’aimer le monde.” C’est un cadeau de pouvoir se battre pour quelque chose que vous aimez si profondément.

Tout ce que je sais, c’est que nous avons besoin les uns des autres. Et que nous pouvons le faire.

PS je t’aime. https://t.co/rN2t7HZXyi

– Emily Cunningham (@emahlee) 14 avril 2020

Plus tôt cette année, Amazon a averti Costa et Cunningham qu’ils pourraient être licenciés pour violation de la politique de communication externe de l’entreprise. Des centaines d’employés ont répondu en critiquant publiquement Amazon au mépris de cette politique. Cunningham et Costa ont discuté de la menace de licenciement dans une vidéo de campagne pour le sénateur Bernie Sanders.

Les travailleurs d’Amazon s’expriment pour dire: Jeff Bezos ne devrait pas être dans le domaine de l’extraction de combustibles fossiles.

La réponse de l’entreprise? Représailles avec des menaces de licenciement.

Je soutiens ces employés qui se battent pour protéger la seule maison que nous avons. pic.twitter.com/bvgsEH7nHj

– Bernie Sanders (@SenSanders) 6 janvier 2020

En plus de l’examen minutieux, Amazon met en place un énorme pic de demande pour ses produits et services de livraison d’épicerie alors que des milliers de personnes restent à la maison pour éviter d’être exposées à COVID-19. L’entreprise semble largement à l’abri des vents contraires économiques qui affligent tant d’autres entreprises. Les actions d’Amazon ont atteint un niveau record lundi, atteignant un prix record de 2 262 $ / action et éclipsant une marque précédente établie en février. L’entreprise a embauché 100 000 nouveaux employés d’entrepôt depuis le début de la crise et prévoit d’en ajouter 75 000 supplémentaires.