Amazon licencie un employé après une manifestation

Voici un nouveau «cas» Amazon». Un employé dit qu’il a été licencié de l’entreprise après avoir mené une manifestation demandant à se lancer des mesures plus efficaces pour protéger les employés. Dans une interview avec Bloomberg, Chris Smalls, ancien directeur adjoint du centre logistique d’Amazon à Staten Island, aux États-Unis, a déclaré lundi et au-delà 60 collègues ils ont quitté leur emploi pour protester et demander à Amazon de fermer le centre pour un nettoyage correct.

Après la manifestation, Smalls a été licencié. C’était la dernière d’une série d’externations liées aux coronavirus détenues par des employés d’Amazon. Selon Smalls, le personnel n’a pas reçu d’équipement de protection adéquat et beaucoup ont peur de contracter le virus et de le transmettre à leurs familles. Les manifestants disent que certains de leurs collègues ont reçu un diagnostic de Covid-19.

Amazon répond aux allégations, mais elles ne semblent pas convaincre tout le monde

Amazon a confirmé avoir tiré Smalls, mais prétend l’avoir fait parce qu’il a enfreint les règles de sécurité, y compris l’échec auto-isolement après avoir été exposé à un collègue avec un cas confirmé de virus. Dans un communiqué publié à Bloomberg, Amazon a déclaré: “M. Les petits ont reçu de nombreux avertissements pour avoir enfreint les directives relatives à l’éloignement social et mis en danger la sécurité d’autrui. Il a été invité à rester chez lui avec 14 jours de salaire. Malgré les instructions de rester à la maison avec un salaire, il est arrivé sur place aujourd’hui, mettant les équipes encore plus en danger. »

La société a également contesté le nombre d’employés impliqués dans la manifestation de lundi, affirmant que seuls 15 personnes dans l’établissement ils y ont participé. Smalls a qualifié la réponse d’Amazon de “ridicule” et a déclaré dans l’interview télévisée que “parce que j’ai essayé de défendre quelque chose de bien, la société a décidé de se venger de moi.” Il a ajouté: “Je continuerai à me battre pour ces gens qui sont encore à l’intérieur du bâtiment.”

Le procureur général de New York Letitia James il est intervenu avec des déclarations très fortes. James a également demandé l’intervention de Conseil national des relations du travail pour obtenir des enquêtes contre Amazon.