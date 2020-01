Amazon mis au défi par Alibaba, la guerre éclate entre les plateformes de commerce électronique

Au cours des dernières heures, le géant chinois du commerce électronique, Alibaba, a essayé l’annonce attaquer les petites entreprises sur sa plateforme avec des commissions minimales, défiant le géant mondial Amazon.

On peut donc dire que la guerre du e-commerce a officiellement commencé, bien que chacune des deux plateformes ait des clients fidèles, qui ne quitteraient guère l’ancien pour le nouveau.

Amazon en guerre avec Alibaba

Le géant chinois du shopping en ligne a décidé de turbo pour se développer sur les marchés internationaux, en direction de l’Europe. Tout cela pour tenter de se rapprocher des parts d’affaires de son rival, numéro un du e-commerce, Amazon. La progression d’Alibaba a commencé sur certains marchés clés du commerce électronique, tels que l’Italie, l’Espagne, la Russie et la Turquie.

La stratégie utilisée est celle de proposer des commissions low-cost, ce qui peut surtout attirer des marchés plus petits, tels que les petites entreprises. Des milliers de ces entreprises sont en effet déjà entrées sur la plateforme européenne Alibaba, AliExpress. Les grandes marques observent cependant pour le moment, selon certaines sources qui se sont entretenues avec l’agence de presse ..

AliExpress aurait tenté quelques groupes italiens et des Espagnols comme Benetton, Mango, Tendam et bien d’autres, mais avec peu de succès. Les géants de la mode sont suffisamment douteux pour apparaître dans une boutique en ligne qui comprend également des produits à bas prix avec de nombreuses imitations. La stratégie d’Alibaba est d’amener d’autres marques et marchands de pays étrangers sur son marché, afin d’accroître sa présence dans les achats en ligne, même en dehors de la Chine. Son objectif est de doubler la base d’utilisateurs à 2 milliards de personnes d’ici 2036. Nous devons juste attendre pour découvrir les prochains mouvements.