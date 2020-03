Amazon modifie son plan de lutte contre les coronavirus, dit aux employés de la région de Seattle de travailler de chez eux jusqu’au 31 mars – .

(Photo .)

Amazon demande maintenant à tous ses employés de la région de Seattle qui peuvent faire leur travail depuis leur domicile de le faire jusqu’à la fin du mois de mars dans le cadre d’une épidémie de coronavirus en cours dans la région.

Le géant de la technologie basé à Seattle a envoyé un courriel aux employés mercredi soir avec le plan ajusté. La nouvelle directive sur le travail à domicile est basée sur les conseils des responsables de la santé du comté de King publiés plus tôt mercredi. Lisez l’e-mail, obtenu par ., ci-dessous:

Amazon a confirmé mardi qu’un de ses employés basé dans un immeuble à Seattle avait un résultat positif pour COVID-19. L’employé est rentré chez lui malade le 25 février et a ensuite été testé positif pour le nouveau coronavirus.

Amazon emploie plus de 50 000 personnes dans la région de Seattle, dont la plupart sont regroupées à son siège social à South Lake Union, près du centre-ville. L’entreprise est également de plus en plus présente à Bellevue.

Un autre géant de la technologie de la région de Seattle, Microsoft, a publié mercredi une directive similaire, invitant les employés à travailler à domicile pendant les trois prochaines semaines.

Seattle est devenue l’épicentre américain du coronavirus. Les responsables de la santé publique du comté de King ont signalé aujourd’hui 10 nouveaux cas confirmés de COVID-19, dont un décès supplémentaire. Cela porte le total du comté de King à 31 cas confirmés, avec neuf décès.

La semaine dernière, Amazon a demandé à ses employés de reporter les voyages «non essentiels» aux États-Unis et à l’étranger. La société a commencé à restreindre les voyages d’affaires en Chine, l’épicentre de l’épidémie, fin janvier.

Suivez ce post pour les mises à jour en cours sur la nouvelle éclosion de coronavirus.