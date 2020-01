Amazon Music a doublé ses utilisateurs en seulement 6 mois

Le monde de la musique en streaming est un marché qui n’a jusqu’à présent jamais connu de crise, du moins ces derniers temps. De nombreuses plateformes annoncent régulièrement des records d’adhésion, tout comme cela a été le cas Amazon il y a quelques jours.

La plateforme en question, je vous rappelle qu’elle propose, dans son service Prime, également un catalogue de millions de chansons que vous pouvez écouter en streaming ou télécharger pour les entendre quand il n’y a pas de connexion. en au cours des six derniers mois, il a réussi à doubler ses utilisateurs. Voici les détails.

Amazon Prime Music double les utilisateurs en seulement 6 mois

Selon le Financial Times, le service offert par la plateforme de commerce électronique croît à un rythme plus rapide que la concurrence. la le leader est Spotify, avec 105 millions d’utilisateurs payants, selon Apple Music avec 60 millions et la troisième place pour Amazon Music avec 32 millions d’utilisateurs en juillet dernier.

Les plateformes très proches sont Apple et Amazon et, apparemment, le Financial Times avait raison. Les utilisateurs de musique sont en effet passés de 32 à 55 millions en seulement six mois. Selon ce que rapporte le géant de Jeff Bezos, les inscriptions à Music Unlimited seraient augmenter simultanément de 50 points de pourcentage. En Italie également, ils ont enregistré un grand succès, où la croissance du service a permis de doubler le nombre en un rien de temps.

Certainement un l’impulsion est également venue du lancement d’Amazon Music HD, pas en Italie, qui vous permet d’écouter plus de 50 millions de chansons en haute définition. Je vous rappelle qu’Amazon Music est disponible sous différentes formes, gratuitement et sans abonnement à Prime avec publicité, puis il offre la possibilité d’écouter jusqu’à 2 millions de chansons gratuitement avec l’inscription à Prime. Enfin, nous trouvons Music Unlimited avec abonnement individuel. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de la plateforme.