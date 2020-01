Amazon Music compte désormais 55 millions d’abonnés alors qu’il gagne du terrain sur Spotify et Apple Music – .

Lorsque vous pensez aux guerres du streaming musical, deux grands noms viennent à l’esprit: Spotify et Apple, dans cet ordre. Et pour cause – entre elles, les deux sociétés comptent près de 175 millions d’abonnés payants. Spotify seul, si vous incluez des utilisateurs qui profitent du niveau gratuit financé par la publicité de l’entreprise, compte plus de 248 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Il existe cependant un troisième service de streaming qui prend lentement mais sûrement de la vitesse. Dans une révélation quelque peu surprenante, Amazon a révélé aujourd’hui qu’Amazon Music compte désormais plus de 55 millions d’utilisateurs, un chiffre qui inclut les utilisateurs du niveau gratuit du service.

Le blog d’Amazon se lit en partie:

Amazon Music démarre 2020 en révélant que le service de streaming a atteint plus de 55 millions de clients dans le monde, les abonnements à Amazon Music Unlimited ayant augmenté de plus de 50% l’an dernier seulement. Cette annonce intervient après une année de croissance incroyable à travers le monde: Amazon Music a augmenté de près de 50% d’une année sur l’autre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon et a plus que doublé dans nos nouveaux pays tels que la France, l’Italie, Espagne et Mexique.

“Amazon ne parle pas beaucoup de chiffres”, a déclaré Steve Boom, responsable d’Amazon Music au Financial Times. «Nous avions le sentiment que le fait d’atteindre ce niveau d’échelle valait la peine d’être discuté.»

Étant donné que le chiffre de 55 millions inclut le niveau gratuit d’Amazon, une comparaison directe avec Apple Music n’est pas tout à fait équitable. Rappelons qu’Apple Music est un service réservé aux abonnés, ce qui signifie qu’Amazon a probablement beaucoup de chemin à parcourir avant de correspondre aux quelque 60 millions d’abonnements d’Apple Music en juin dernier. Pourtant, la croissance est impressionnante.

Il est certainement intéressant de voir Amazon faire des progrès dans l’espace de streaming musical. Sans aucun doute, Amazon Music a pu se développer à un rythme rapide grâce à son prix abordable de 7,99 $ pour les abonnés Prime.

De plus, Amazon propose une gamme d’options d’abonnement, qui ne peuvent que stimuler l’intérêt général pour le service.

Si vous n’êtes pas familier, voici les plans de streaming proposés par Amazon:

À partir de seulement 12,99 $ / mois, les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon peuvent diffuser le son de la plus haute qualité sur Amazon Music HD et écouter leur musique préférée comme l’artiste le souhaitait.

Les membres Prime ont accès à deux millions de chansons sans frais supplémentaires pour leur abonnement, et pour seulement 7,99 $ / mois ou 79 $ / an, vous pouvez passer à Amazon Music Unlimited.

Avec le plan d’appareil unique, les clients peuvent s’abonner à Amazon Music Unlimited à 3,99 $ / mois pour accéder à plus de 50 millions de chansons sur leur appareil Fire TV ou Echo.

Le plan familial permet à six membres de la famille d’accéder à Amazon Music Unlimited pour 14,99 $ / mois, ou 149 $ / an pour les membres Prime.

Et les clients qui ne sont pas encore abonnés à Prime ou abonnés à Amazon Music Unlimited peuvent écouter gratuitement une sélection des meilleures listes de lecture et des milliers de stations financées par la publicité sur leurs appareils préférés.

Les options sont sans doute un peu compliquées, mais à la fin de la journée, la croissance d’Amazon Music parle d’elle-même.

Source de l’image: Amazon

.