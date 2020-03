Amazon Music for Artist vous permet de suivre votre progression musicale%

Amazon Music: la plateforme se développe considérablement

Amazon Music for Artists a le genre de fonctionnalités que vous attendez d’une application de ce type. Les musiciens peuvent l’utiliser pour voir combien de personnes écoutent leurs chansons et où vivent leurs plus grands fans. Il permet également aux artistes de voir combien de personnes ont demandé Alexa pour jouer votre musique, avec des données ventilées par albums, chansons et paroles. En ce moment, la société travaille avec CD bébé pour vérifier les artistes, seuls les musiciens qui ont collaboré avec la société qui distribue leur musique peuvent donc postuler pour le moment.

Amazon est en retard pour la fête quand il s’agit d’offrir aux musiciens une application conçue pour leurs besoins spécifiques. Spotify et Apple Music ils proposent des applications pour les artistes à partir de 2017 et 2018. Il essaie également de rattraper son retard en termes d’abonnés. pour Avril 2019 , Amazon Music avait 32 millions d’abonnés parmi ses services de musique, le plaçant derrière Spotify et Apple Music. Les deux ont annoncé l’année dernière qu’ils comptaient respectivement 100 millions et 60 millions d’utilisateurs payants. Ce qu’il faut souligner, c’est qu’il collecte des abonnés plus rapidement que Spotify, avec une croissance d’environ 70 pour cent entre le 2018 et 2019. Rendre sa plateforme plus sensible aux artistes est un moyen de poursuivre ce type de croissance.