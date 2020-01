Amazon Music grandit et secoue Spotify et Apple Music

Le succès du service est dû au nombre de plans disponibles pour les utilisateurs.

Bien qu’Amazon Music n’ait pas la popularité dont bénéficient Spotify et Apple Music, cela ne signifie pas que le service n’est pas un succès, car les derniers chiffres des utilisateurs d’Amazon Music révèlent que le service se développe de manière significative, laissant les concurrents de côté. comme YouTube Music et s’approchant dangereusement d’Apple Music.

À travers un communiqué de presse, Amazon a révélé que son service de musique en streaming avait atteint 55 millions d’utilisateurs, un chiffre plus important qu’il n’y paraît à première vue.

Bien qu’Amazon Music soit encore loin du roi de la musique en streaming comme Spotify avec ses 248 millions d’utilisateurs mensuels et 113 millions de clients abonnés à un plan premium, le service appartenant à Jeff Bezos est proche de correspondre à un peu plus de 60 millions des clients qui ont Apple Music, ceci selon les derniers chiffres partagés par la société Cupertino.

Ce qui est frappant, c’est que ce chiffre a été atteint en très peu de temps, une situation qui devrait concerner Spotify et Apple Music, car selon la société, Amazon Music a progressé de près de 50% sur un an aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. et le Japon, et il a plus que doublé dans les nouveaux pays comme la France, l’Italie, l’Espagne et le Mexique.

Steve Boom, vice-président d’Amazon Music, a déclaré ce qui suit: «Nous sommes fiers d’atteindre cette étape incroyable et nous sommes submergés par la réponse de nos clients à Amazon Music. Notre stratégie est unique et, comme tout ce que nous faisons chez Amazon, elle commence par nos clients. Nous nous sommes toujours concentrés sur l’expansion du marché du streaming musical en offrant le choix inégalé de l’auditeur de musique, car nous savons que les différents auditeurs ont des besoins différents. Alors que nous continuons à diriger nos investissements dans la voix avec Alexa et dans l’audio de haute qualité avec Amazon Music HD, nous sommes ravis d’apporter à nos clients et à l’industrie de la musique encore plus d’innovation en 2020 et au-delà. »

Et c’est que la clé de la croissance d’Amazon est due à deux choses; La première est que le service s’intègre parfaitement avec Alexa et Amazon Echo, qui sont les haut-parleurs intelligents les plus vendus en 2019 dans différentes parties du monde.

Source: UNOCERO

