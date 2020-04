Amazon Music gratuit pour tous et illimité pendant trois mois, mais jusqu’à présent

Amazon Music résiste à Spotify et devient gratuit pour tout le monde. Cela ressemble-t-il à avoir lu quelque chose de similaire ces jours-ci? La presse générale a fait écho à l’actualité et sur le plan technologique, ils entendent des cloches mais ils ne savent pas d’où ils viennent et ils appliquent aussi généralement ce que la réalité ne gâche pas un bon titre, permettez-moi de bien expliquer de quoi parle le sujet .

Amazon Music C’est, avec la livraison gratuite, Prime Video ou le stockage illimité dans Amazon Photos, l’un des services que le géant des ventes inclut dans l’abonnement à Amazon Prime. C’est pourquoi il est si attrayant d’être un client Amazon: beaucoup de gens ne payaient déjà que pour les expéditions, alors imaginez si vous ajoutez le reste … Bien que la vérité soit que depuis un certain temps maintenant, seulement avec Prime Video vous amortissez les 36 euros chaque année cela coûte.

Eh bien, comme elle l’a fait précédemment au Royaume-Uni, la société vient de mettre à la disposition de l’un de ses utilisateurs, qui ne sont pas des clients, le accès gratuit à Amazon Music en France, en Italie et en Espagne. À cause du drame que nous vivons à cause de la pandémie de COVID-19? Ce n’est pas si clair, mais ce n’est pas si important, pour une raison simple: Amazon Music est à des années-lumière de ce que Spotify et autres proposent.

Amazon Music et Unlimited

En effet, Amazon Music est un service de musique en streaming comme Spotify, à une différence près: son catalogue est coupé à 2 millions de chansons. Pensez-vous qu’ils sont nombreux? Je vous assure qu’ils ne le sont pas: avec un peu de temps que vous l’avez essayé, vous vous rendriez compte qu’il est très en deçà de la concurrence … à moins de vous contenter de ce qu’ils vous jettent, auquel cas vous avez d’autres alternatives à votre disposition.

Ce que je veux vous dire, c’est que vous n’avez pas à confondre Amazon Music avec Amazon Music Unlimited: le premier est celui qui était inclus dans le package Amazon Prime et qui devient maintenant gratuit, tandis que le second est le service complet qui rivalise vraiment avec Spotify, avec un catalogue de plus de 60 millions de chansons et, bien sûr, avec un prix d’abonnement indépendant de celui d’Amazon Prime et équivalent à celui de tous les autres services de musique en streaming.

Par conséquent, si vous souhaitez profiter d’Amazon Music gratuitement, vous pouvez le faire sans payer pour Amazon Prime, même si vous devrez toujours créer un compte Amazon pour entrer et vous ne vous débarrasserez pas non plus du la publicité et ces limitations sévères comme dans l’application mobile, vous ne pouvez écouter les stations que par genre et listes de lecture. Dans l’application PC (Windows et Mac) et sur le Web, vous aurez plus de liberté pour choisir la musique que vous aimez.

Au contraire, si vous voulez profiter du service dans toute sa splendeur, une autre nouvelle de nos jours est que si Amazon Music Unlimited offrait auparavant un mois d’essai, il y a maintenant trois Et, honnêtement, ça vaut le coup: inscrivez-vous et avant la fin de la période d’essai, vous vous désabonnez …, ou vous vous abonnez à l’un de leurs plans de paiement, c’est déjà votre décision.

En fait, en étirant la gomme, vous pouvez passer environ un an à profiter de la musique gratuite sans perdre un sou: après trois mois de test d’Amazon Music, vous en ajoutez trois autres de Spotify, trois de Deezer, Apple Music, un de YouTube Music, un autre de Tidal, Apple Music… Tant que la paresse de sauter de fleur en fleur et de recommencer avec les moteurs de recommandation, d’importer vos playlists, etc., ne signifie pas un monde pour vous.