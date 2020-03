Amazon ne sera pas particulièrement touché par la pandémie de coronavirus

La plateforme e-commerce Amazon recrute actuellement de nouveaux collaborateurs pour répondre à la forte demande de ses clients. Le trafic, suite à cette mise en quarantaine forcée, a considérablement augmenté.

Des augmentations incroyables ont également été enregistrées sur d’autres plateformes, telles que Facebook, WhatsApp et Messenger. Selon les dernières rumeurs, cependant, le géant de Seattle ne sera pas particulièrement impressionné. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon ne sera pas affecté économiquement par le coronavirus

Le nouveau coronavirus est en train de couler l’économie mondiale dans pratiquement tous les secteurs, mais une catégorie pourrait voir son activité rester stable, voire augmenter pendant la pandémie. Nous parlons des grandes entreprises technologiques. Pour comprendre ce mouvement, il suffirait de voir i Données de la plateforme Amazon, qui a récemment a annoncé son intention d’embaucher 100 000 employés d’entrepôt pour répondre à la demande croissante.

Aussi Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, ledit trafic pour les appels vidéo et la messagerie a littéralement explosé. Au lieu de cela, Microsoft a déclaré que le nombre d’utilisateurs qui utilisent leur logiciel de collaboration en ligne a augmenté de près de 40% en seulement une semaine. la New York Times il écrit: “la pandémie et le fait qu’on a demandé aux gens de travailler à domicile et de rester loin des autres a accru la confiance dans les services des plus grandes entreprises du secteur technologique, tout en accélérant la tendance de ceux qui en ont déjà profité” .

Concernant Amazon au lieu de cela, la rédaction de NYT écrit: «Amazon s’est imposé aux détaillants traditionnels depuis des années, mais maintenant, avec des acheteurs réticents à aller au magasin, ils se tournent également vers le géant du commerce électronique pour une plus grande variété de produits, tels que la nourriture et les médicaments en vente libre. Les services de streaming comme Netflix ont ralenti les ventes au box-office ces dernières années. Maintenant, alors que les cinémas ferment leurs portes sur ordre du gouvernement, Netflix et YouTube gagnent de nouveaux publics. “