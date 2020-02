Amazon n’ira pas non plus au Mobile World Congress

Le coronavirus a fait une nouvelle victime au Mobile World Congress de Barcelone. Comme le publie Expansión, le géant américain a déclaré qu’il ne participerait pas au congrès en raison du risque de contagion.

“En raison de l’épidémie et des préoccupations persistantes concernant le nouveau coronavirus, Amazon se retirera de l’exposition et de la participation au Mobile World Congress 2020, prévu du 24 au 27 février à Barcelone, en Espagne.”

Jusqu’à la date plus de 800 morts sont déjà comptés À cause du coronavirus, une maladie contagieuse qui a éclaté dans la ville chinoise de Wuhan il y a quelques semaines et se propage dans le reste du monde.

Malgré les mesures de contrôle, quatre sociétés (LG, Nvidia, Ericsson et Amazon) ont déjà décidé de ne pas se rendre sur le congrès de téléphonie mobile le plus important au monde par crainte de contagion ou simplement par précaution.

Pour l’instant, l’organisateur de l’événement, le La GSMA prône la tranquillité et affirme que le congrès se tiendra normalement aux dates prévues, du 24 au 27 février.

👇 Plus en hypertexte