Amazon offre un coupon de réduction de 5 euros, voici comment l’obtenir

La plateforme e-commerce Amazon a récemment lancé une nouvelle initiative qui vous permettra de recevez un bon de réduction de 5 euros. Voyons ce qu’il faut faire pour les obtenir.

La page dédiée à la nouvelle promotion s’ouvre avec la déclaration: «Regardez n’importe quel film ou série télévisée inclus dans Prime Video pendant au moins 5 minutes. Vous recevrez votre bon de réduction par e-mail dans les 4 semaines suivant la fin des actions ci-dessus. “

Amazon offre un bon de réduction de 5 euros

Avec la phrase précitée, s’ouvre la page dédiée à la nouvelle promotion du géant de Seattle, qui permettra à tous les utilisateurs qui n’ont jamais profité de cette initiative, d’obtenir gratuitement un bon de réduction de 5 €. Vous ne le recevrez qu’en utilisant le service Prime Video pendant au moins 5 minutes. Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de séries originales et réussies sur la plate-forme, vous n’aurez donc certainement pas de difficulté à trouver quelque chose d’intéressant.

L’offre vient d’être expliquée se termine le 5 février 2020 sauf extensions supplémentaires. Le bon de réduction Amazon de 5 euros sera valable sur les articles vendus et expédiés depuis la plateforme. Il suffit donc de chercher l’étiquette “vendue et expédiée par Amazon” dans la description du produit qui vous intéresse. Le bon ne peut pas être utilisé sur le contenu numérique, les frais d’inscription, le lait pour les enfants et les bébés, les boissons alcoolisées, les livres, les offres promotionnelles et les bons cadeaux.

Pour l’utiliser, vous devrez faire un commande d’une valeur minimum de 20 euros, hors frais de port, de manutention, de coffrets cadeaux ou autres frais supplémentaires et entrez le code qui vous sera envoyé par e-mail dans les 4 semaines, dans le bon de commande au moment du paiement. Pour connaître tous les autres détails liés à la nouvelle initiative, il vous suffit de visiter le site officiel de la plateforme.