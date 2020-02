Amazon ouvre l’inscription pour re: MARS 2020 – .

Jenny Freshwater d’Amazon engage Jeff Bezos dans une conversation au coin du feu lors de la conférence inaugurale re: MARS de l’année dernière à Las Vegas. (Photo d’Amazon)

Comment suivez-vous Iron Man? La réponse pour la deuxième conférence annuelle re: MARS d’Amazon est d’amener le parrain de Baby Yoda sur la scène de Vegas.

Jon Favreau – l’acteur, scénariste, réalisateur et producteur qui a créé «The Mandalorian», une spin-off de Star Wars avec Baby Yoda – partagera les honneurs de la vedette avec le PDG d’Amazon Jeff Bezos lorsque re: MARS retournera à l’Aria Resort and Casino de Las Vegas du 16 au 19 juin.

Amazon ouvre les inscriptions à l’événement aujourd’hui, avec des billets au prix de 1 999 $ l’an dernier. Cette année, les universitaires et les étudiants qui s’inscrivent en utilisant une adresse e-mail .edu peuvent obtenir une remise de prix (code de réduction: ACAD20REMARS). Et tout comme l’année dernière, les astronautes présents à l’événement de cette année entrent gratuitement.

La préférence pour les voyageurs spatiaux est appropriée: l’espace est l’un des grands sujets abordés à re: MARS, qui s’inspire de la conférence MARS sur invitation qu’Amazon organise traditionnellement en mars.

MARS signifie Machine l’apprentissage, UNEutomation, Robotique et Srythme. Ces sujets sont particulièrement attrayants pour Bezos ainsi que pour d’autres personnes d’Amazon et de son entreprise spatiale Blue Origin. Il y aura des conférences par des cadres d’Amazon, des chercheurs et des célébrités axées sur la technologie comme Favreau, ainsi que des ateliers interactifs, des démonstrations pratiques et des événements de réseautage.

Cette année, Amazon prévoit une journée des développeurs re: MARS en conjonction avec l’événement principal. Les pistes techniques de la journée des développeurs sont alignées sur les offres technologiques d’AWS Machine Learning, AWS RoboMaker, Alexa Skills et Alexa for Device Makers.

La conférence inaugurale re: MARS de l’année dernière a présenté la star d’Iron Man, Robert Downey Jr., qui a dévoilé son initiative environnementale post-Marvel, ainsi que le dévoilement de la dernière conception de drone de livraison d’Amazon. Pour moi, le moment re: MARS le plus mémorable a été de regarder Bezos s’essayer (littéralement) à la manipulation robotique. (Ou était-ce quand un militant des droits des animaux a interrompu Bezos pendant sa conversation au coin du feu?)

Favreau a été impliqué dans des projets hollywoodiens en tant qu’acteur dans des films Iron Man (incarnant un personnage nommé Happy Hogan) et en tant que réalisateur de films tels que les dernières versions de Disney de “The Jungle Book” et “The Lion King”.

Il est difficile de prédire ce qu’il aura dans sa manche pour re: MARS, mais étant donné que la robotique et l’espace occupent une place si importante lors de la conférence, je dois croire que Baby Yoda viendra pour une apparition.

Voici la liste des conférenciers annoncée aujourd’hui par Amazon:

Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon.

Jeff Wilke, PDG, Worldwide Consumer, Amazon.

Cynthia Breazeal, professeur d’arts médiatiques et de sciences, chef du groupe Personal Robots, MIT.

Kate Darling, principale experte en robotique sociale et spécialiste de la recherche au MIT Media Lab.

Bethany Ehlmann, scientifique planétaire à Caltech et chercheur au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Ayanna Howard, robotique et présidente de la School of Interactive Computing de Georgia Tech.

Maja Matarić, professeur d’informatique, de neurosciences et de pédiatrie à l’USC.

Sara Seager, scientifique planétaire et astrophysicienne au MIT.

Boyan Slat, PDG et fondateur de The Ocean Cleanup.

Eric Topol, vice-président exécutif de Scripps Research, et fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute.

Jon Favreau, réalisateur, producteur, scénariste et acteur, avec le réalisateur en réalité mixte Ben Grossmann, PDG et co-fondateur de Magnopus.

Pour plus d’informations sur re: MARS, y compris les faits saillants de la conférence de l’année dernière, consultez ReMARS.AmazonEvents.com.