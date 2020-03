Amazon Pantry est l’alternative parfaite pour ne pas aller au supermarché

Pendant cette période de quarantaine forcée, la plupart des Italiens et du reste du monde ne sortent que pour des raisons de besoin, comme aller chez le médecin, travailler ou faire du shopping.

Les supermarchés sont constamment «ciblés» par des milliers d’utilisateurs, qui les utilisent comme «excuse» pour pouvoir quitter la maison. La plateforme e-commerce Amazon cependant, il offre un service appelé garde-manger qui vous permet de recevoir le faire du shopping directement à votre domicile. Voyons les détails.

Amazon Pantry: recevez vos achats directement à la maison

Dans cette section du géant dirigé par Jeff Bezos, vous ne trouverez que nécessités de base, ceux pour qui la plateforme a décidé de continuer à travailler durant cette période difficile. En fait, vous ne trouverez que des aliments à longue durée de vie, qui peuvent donc rester longtemps hors du réfrigérateur. Vous trouverez également plusieurs éléments du secteur de l’hygiène et des soins personnels, jusqu’aux produits pour animaux et pour le nettoyage de la maison.

Les catégories sont principalement de cinq: nourriture et boissons, soins à domicile, soins et beauté, petite enfance et enfin nourriture pour animaux de compagnie. Chacune de ces catégories répertorie à son tour une très large gamme de produits. Les utilisateurs ont également la possibilité de filtrer leur sélection pour ne trouver que les produits livrés avec l’option Prime, ou en quelques jours et sans frais supplémentaires.

Une fois que vous avez terminé de placer vos produits dans le panier virtuel, vous arriverez au moment fatidique de la commande et verrez le produit et le pourcentage de remplissage de votre “box”. La livraison des marchandises à ce jour est assurée sur tout le territoire national, ceci pour aider tous les utilisateurs à trouver des produits essentiels.