Amazon pilote des appels vidéo pour vérifier les vendeurs tiers

Amazon a commencé à utiliser des outils de visioconférence comme moyen de vérifier les vendeurs tiers sur son marché

Cette décision intervient à la suite de l’augmentation des plaintes des clients concernant les comptes et les listes frauduleuses sur le site, de nombreux criminels colportant de faux traitements contre les coronavirus.

Le plus grand détaillant en ligne du monde a également été surveillé par le marché pour sa surveillance des produits contrefaits et des fournisseurs de produits prétendument dangereux via Amazon, les grandes marques telles que Nike et Apple ne se vendant pas sur le site – et avec Amazon Prime Day à l’horizon, il est crucial de s’assurer que sa plate-forme de vendeurs tiers est à jour.

Contrôle de la fraude

La société a ajouté que le processus de vérification en direct par vidéoconférence est actuellement testé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et au Japon. Cela implique qu’un fonctionnaire d’Amazon apparie les documents qu’un vendeur a fournis lors de la demande avec les copies réelles, en plus d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour vérifier les identités.

“Ce pilote nous permet de nous connecter en tête-à-tête avec des vendeurs potentiels tout en rendant encore plus difficile pour les fraudeurs de se cacher”, a déclaré un communiqué d’Amazon.

Avant le verrouillage, l’entreprise insistait sur une vérification en direct lors de réunions en personne entre les vendeurs potentiels et les dirigeants de l’entreprise.

La société affirme que jusqu’à 1000 vendeurs potentiels ont suivi le programme pilote, qui utilise jusqu’à présent une combinaison d’apprentissage automatique et d’examen humain.

