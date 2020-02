Amazon pourrait lancer son service de streaming de jeux à peu près en même temps que la PS5 et la nouvelle Xbox – .

Les joueurs ont peur de plus de deux choses en ce moment: PlayStation 5 et Xbox Series X. Les deux devraient être lancés cette saison des Fêtes, et les deux devraient offrir des expériences de jeu toutes neuves, mais similaires. Mais de plus en plus d’entreprises technologiques sont de plus en plus intéressées à gagner de l’argent grâce aux jeux sans nécessairement vendre aux acheteurs des plates-formes de jeu dédiées. En effet, la technologie permet désormais d’utiliser un autre type d’ordinateur de jeu, un que vous n’avez même pas à emporter chez vous: un serveur puissant. Ajoutez à cela une connexion Internet stable et une collection saine de jeux, et vous vous retrouvez avec un service de streaming de jeux.

En théorie, un service de streaming de jeux vous permettrait de jouer à n’importe quel jeu que vous possédez sur n’importe quel appareil. En pratique, nous ne sommes pas tout à fait là. Mais la rumeur veut qu’Amazon veuille un morceau de la tarte aux jeux massive, et son service de streaming de jeux pourrait faire ses débuts à peu près au même moment que la PS5 et les nouveaux magasins Xbox.

Avec 150 milliards de dollars de revenus annuels, les jeux représentent deux fois la taille combinée des industries du film et de la musique, rapporte Protocol. C’est pourquoi les entreprises technologiques qui n’ont pas été traditionnellement associées au jeu sont désormais plus intéressées.

Amazon se trouve être l’un des plus grands noms des services cloud, et il est très logique de supposer que la société voudrait se lancer dans le streaming plus tôt que tard. Après tout, Amazon possède déjà Twitch, le service incontournable pour regarder les jeux en cours. Et le cloud AWS d’Amazon fournit des solutions à d’innombrables entreprises de jeux.

Mais la société a discrètement développé son propre service de streaming qui concurrencerait Stadia de Google, xCloud de Microsoft et GeForce Now de Nvidia, comme l’a révélé un rapport à la mi-janvier 2019. Il n’y a pas de nom pour cela, et on ne sait pas s’il le fera être vendu comme un produit autonome. Mais Amazon pourrait facilement le regrouper avec sa riche offre Amazon Prime pour offrir aux clients encore plus de raisons de ne pas abandonner l’abonnement.

Le vice-président d’Amazon pour les services de jeux et les studios a refusé de discuter de la question avec Protocol. Il a déclaré que «Amazon n’est pas une question de coordination forcée. Nous pensons à un modèle de propriété distribuée, qui nous permet d’aller plus vite. Nous ne pensons pas tellement à la façon de raconter l’histoire globale. Nous pensons à chaque client dans leur propre contexte et leur racontons notre histoire. »

Michael Pachter, analyste de Wedbush Securities, a déclaré que cela se produirait en 2020. “Je parierais tout ce que c’est cette année, un véritable service de streaming de jeu d’Amazon”, a-t-il déclaré. «Au plus tard à la date de lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5.» C’est une prédiction audacieuse, et les analystes n’ont pas toujours raison, mais ce serait l’année parfaite pour qu’Amazon se lance dans le streaming de jeux, compte tenu de tout le reste. qui se passe dans l’industrie.

Source de l’image: Google

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.