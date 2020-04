Amazon pourrait retarder Prime Day en raison de COVID-19

Amazon prévoit de retarder la Premier jour au moins jusqu’en août en raison de la pandémie de coronavirus en cours, selon les notes de réunion internes consultées par .. Amazon prévoit de perdre 100 millions de dollars “En raison de l’excès d’appareils qui doivent maintenant être vendus à rabais.” Ainsi, tout retard pourrait avoir une série de conséquences pour la vente. Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire sur le retard potentiel.

Amazon: Prime Day peut être en retard. L’année dernière a été un vrai succès

Prime Day est généralement un énorme facteur de vente pour l’entreprise. Amazon a affirmé que Prime Day 2019 (qui s’est déroulé sur deux jours, les 15 et 16 juillet) a été “une fois de plus le plus grand événement commercial de l’histoire d’Amazon”, dépassant les ventes du Vendredi noir et del Cyber ​​lundi 2018 mis en place et que l’entreprise a vendu plus 175 millions d’articles lors de l’événement.

En règle générale, les produits d’Amazon ont également connu une forte augmentation des ventes pendant la promotion: la société n’a pas publié de données de vente spécifiques pour les appareils vendus au cours du Prime Day l’année dernière, mais a déclaré qu’il s’agissait du toujours l’événement pour les appareils Amazon ». La société a également déclaré que les deux jours de Prime Day l’année dernière étaient “les deux jours les plus importants pour les membres à s’inscrire”.