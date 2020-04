Amazon prendra de nouvelles mesures pour protéger ses employés

La plateforme e-commerce Amazon cela ne s’est jamais arrêté pendant toutes ces semaines, au contraire, les commandes ont augmenté et les tensions ont également augmenté. Ces derniers jours, le géant a décidé de ralentir les commandes moins nécessaires pour prioriser les biens essentiels.

Ce choix a également été fait pour «protéger» ses employés, qui avaient une charge de commandes supérieure à leur capacité et les coursiers, qui continuent à travailler malgré l’urgence sanitaire en cours. À partir de la semaine prochaine, cependant, le géant adoptera nouvelles mesures de sécurité.

Amazon: de nouvelles mesures de sécurité pour éviter les infections au COVID-19

La nouvelle que nous allons vous annoncer a été publiée il y a quelques heures à peine sur le blog officiel de la plateforme et intervient après une période assez mouvementée pour le géant par Jeff Bezos. À partir de la semaine prochaine Amazon mettra des masques chirurgicaux et des dispositifs de contrôle de la température à la disposition de tous ses employés travaillant dans ses entrepôts.

Les dispositifs de contrôle de la température sont déjà utilisés depuis quelques jours dans les usines de Seattle et de New York. Tous les employés ayant une fièvre supérieure à 38 ° ne pourront pas accéder aux installations. l’initiative couvrira l’ensemble du réseau d’exploitation aux États-Unis et en Europe, y compris en Italie. À cet égard, nous vous rappelons que certaines tensions ont été enregistrées entre l’entreprise et certains syndicats dans le centre de Castel San Giovanni, précisément pour la protection des employés.

La nouvelle initiative reposera également, selon les dernières rumeurs, sur un système de apprentissage automatique, qui pourra, en analysant les images des caméras, identifier tous les employés qui ne respectent pas la distance minimale de sécurité.