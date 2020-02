Amazon présente Echo Show 8, son nouveau “haut-parleur intelligent” avec écran

Le géant Amazon a présenté le Echo Show 8, son nouveau «haut-parleur intelligent» avec un écran qui fonctionne comme une interface d’Alexa, son assistant numérique personnel populaire qui est installé dans des millions de foyers à travers le monde.

Comme son nom l’indique, l’Amazon Echo Show 8 a un écran de huit pouces, mais conserve certaines des vertus de l’Echo Show 5 comme ayant un interrupteur qui active un mécanisme pour couvrir la caméra et améliorer la confidentialité offerte par l’appareil.

L’Amazon Echo Show 8 a également deux haut-parleurs puissants pour l’émission sonore, quatre microphones qui vous permettent d’écouter les commandes vocales et les offres accès aux mêmes possibilités Alexa que le reste des produits du géant fondé par Jezz Bezos. Afin de renforcer la confidentialité de l’appareil, les microphones et la caméra peuvent être désactivés électroniquement en appuyant sur un bouton.

L’utilisateur peut voir les minuteries à l’écran sans avoir à les demander et les recettes sont affichées pas à pas et avec des tutoriels vidéo. Les autres éléments qui peuvent être affichés sont les listes, les rendez-vous du calendrier à venir, les bulletins météo et les titres de l’actualité s’ils sont activés. L’écran prend également en charge l’extraction des transmissions des caméras de sécurité et les appels vidéo via le service Alexa vers d’autres appareils ou smartphones Echo Show.

En plus d’aider à certains articles ménagers et de passer des appels, Amazon Echo Show 8 peut également être utilisé pour les loisirs, en prenant en charge des services tels que Spotify, Audible, Pocket Casts, Amazon Music, Apple Music, Sirius XM, Prime Video et Hulu. Cependant, il ne fournit pas de fonctionnalités pour utiliser YouTube lorsque vous devez utiliser le navigateur Web pour accéder à ce portail et ne prend pas en charge Netflix, il serait donc très important de tenir compte de ces limitations si vous êtes intéressé par votre achat.

Le «haut-parleur intelligent» qui nous concerne est personnalisable et s’intègre au reste de la maison ou aux appareils de sécurité compatibles avec Alexa, permettant à l’utilisateur de les contrôler par la voix. Amazon Echo Show 8 sera lancé le 26 février 2020, bien qu’il puisse déjà être réservé sur le site Web du célèbre bazar à l’adresse prix de 129,99 euros.