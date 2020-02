Amazon présente le nouveau Echo Show 8

Amazon a présenté le nouveau Echo Show 8, son affichage intelligent grâce auquel vous pouvez interagir avec Alexa, regarder du contenu vidéo en streaming et écouter vos chansons préférées à partir de services de musique compatibles.

Echo Show 8 est équipé d’un grand écran de 8 pouces. L’écran initial peut être personnalisé en ajoutant des photos: il est possible de reproduire un diaporama des images, d’un album photo spécifique ou définir des photos en rotation comme fond d’écran.

Amazon Echo Show 8 veut protéger votre vie privée

Le nouveau Echo Show Amazon veut assurer une plus grande sécurité et la tranquillité d’esprit des utilisateurs, met donc en œuvre certains éléments protéger leur vie privée. Echo Show 8 est équipé d’un bouton pour couper le microphone et la caméra, qui vous permet de déconnecter électroniquement les microphones et la caméra, ainsi qu’un indicateur qui indique quand l’audio ou la vidéo est envoyée au cloud. En plus de cela, l’appareil est équipé d’un camouflage caméra grâce à laquelle il est possible de couvrir l’appareil photo lorsqu’il n’est pas utilisé, sans exclure la possibilité de interagir avec Amazon Alexa.

Amazon Echo Show 8, vous pouvez vraiment demander quoi que ce soit à Alexa

avec Amazon Echo Show 8 différentes activités peuvent être menées: il est possible, par exemple, passer des appels vidéo avec vos amis et votre famille sans nécessairement utiliser vos mains, en demandant simplement à Alexa de démarrer un appel vidéo avec un contact; c’est possible créer une routine qui fournit des informations telles que les prévisions météorologiques, les nouvelles quotidiennes ou régule la température dans la maison tous les matins (tant que vous avez un thermostat compatible Alexa). Et encore une fois, vous pouvez demander à Alexa de suivre une recette étape par étape de Saffron Yellow, lire les nouvelles du jour, regardez la vidéo en direct, lire des chansons ou des épisodes de vos séries télévisées préférées, jouez Vrai ou Faux Quiz, Question du jour et bien plus encore.

Echo Show 8 est disponible en noir anthracite et gris clair a 129,99 euros. L’appareil est en pré-commande à partir d’aujourd’hui sur Amazon, mais sera expédié le 26 février.