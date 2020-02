Amazon présente les stars pour lutter contre les fausses critiques

La plateforme de commerce électronique la plus célèbre au monde, Amazon, a décidé de combat plus loin faux avis présent sur sa place de marché. Pour ce faire, il a présenté le stellette.

La plupart des utilisateurs, lorsqu’ils ont l’intention d’acheter un produit sur la plateforme, vont voir les avis des autres utilisateurs. Si ceux-ci sont négatifs, il est évident de dire que l’utilisateur repense s’il doit effectuer son achat. Voyons comment les fausses critiques vont combattre la plate-forme.

Amazon combat les faux avis avec des étoiles

Les fausses critiques peuvent être très nuisibles, à la fois pour la plate-forme qui vend et expédie ses produits, et pour tous les vendeurs sur le marché. La plateforme a donc décidé d’essayer de limiter les fausses critiques. Pour ce faire, nous introduisons pour le moment, à titre expérimental, un système de classement par étoiles, similaire à celui que l’on trouve aujourd’hui dans les magasins d’applications les plus populaires.

L’utilisateur qui achète un article est ensuite invité à donner une évaluation uniquement en étoiles, de un à cinq, très rapidement et surtout anonyme, sans avoir besoin d’une description. De cette façon, la plate-forme de Jeff Bezos espère obtenir plus de commentaires des utilisateurs, afin d’en avoir un de plus large clientèle qui souhaite laisser un avis sincère.

En un mot, si l’utilisateur est appelé pour exprimer un avis basé sur les étoiles et de manière anonyme, il sera plus enclin à le faire. La plupart des utilisateurs ne laissent actuellement aucun avis car c’est une étape assez longue et pas encore anonyme. Il suffit d’attendre pour savoir comment se déroulera cette période d’essai.