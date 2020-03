Amazon prévoit d’accélérer encore ses expéditions

Nous savions que Amazon envisageait de faire le expédition en une journée la valeur par défaut pour les achats éligibles pour premier, mais maintenant l’entreprise est sur le point de dépasser ses limites. Les meilleurs membres de Philadelphie, Phoenix, Orlando et Dallas peuvent désormais s’attendre à ce que leurs commandes le jour même arrivent quelques heures.

Sur Amazon maintenant, vous pouvez commander jusqu’à trois millions d’articles le même jour tant qu’ils sont marqués «d’ici aujourd’hui» pour une livraison rapide le jour, uniquement dans ces villes. Amazon livrera également les articles tard dans la nuit: si vous sélectionnez “Du jour au lendemain avant 8h00”, la commande arrivera entre 04h30 et le 08h00 du matin.

Amazon: les commandes seront plus rapides, mais les émissions de gaz augmenteront-elles?

Les commandes seront expédiées à partir des centres d’expédition locaux. Ainsi, selon Amazon, “même si cela peut sembler nocif, les vitesses de livraison plus élevées autorisées par ces installations nous aident en fait à réduire les émissions de carbone.” Les installations étant proches des clients, des livraisons rapides ils réduisent le besoin de transport aérien et ils réduisent la distance à parcourir par les conducteurs, explique l’entreprise.

On peut se demander si ces livraisons encore plus rapides le même jour sont réellement positives pour l’environnement ou pour les personnes elles-mêmes qui envoient et livrent les colis. Ces mini-entrepôts ils ont besoin d’énergie, le chauffage et le refroidissement, ce qui entraîne une augmentation des émissions. Ce modèle pourrait également encourager les consommateurs à passer des commandes plus petites et plus fréquentes, ce qui entraînerait plusieurs voyages et, encore une fois, plus d’émissions.

Alors que les entrepôts locaux créeront plus d’emplois, Amazon n’est pas très apprécié par ses employés. Cela pourrait être encore pire si Amazon commence à demander à plus d’employés de travailler la nuit et de livrer des colis à 4h30 du matin.