Amazon Prime en vaut-il la peine en Australie? Le service d’abonnement d’Amazon expliqué

Bien qu’Amazon ait été lancé localement en Australie en décembre 2017, le célèbre service d’abonnement Prime du géant de la vente en ligne – déjà bien établi sur d’autres marchés comme les États-Unis et le Royaume-Uni – a mis un peu plus de temps à arriver. Il a finalement touché terre sous six mois plus tard, en juin 2018, et a offert une gamme d’économies et d’avantages pour les acheteurs australiens pour un forfait mensuel de 6,99 $ AU.

Alors qu’est-ce qui est inclus? En bref, si vous vous inscrivez à Amazon Prime en Australie, vous obtiendrez:

Livraison gratuite de deux jours sur les achats nationauxLivraison standard gratuite pour les commandes de plus de 49 $ AU effectuées à partir de la section «mondiale» (c’est-à-dire les achats internationaux expédiés des États-Unis)Accès à Prime Video, Prime Reading, Prime Music et Twitch PrimeAccès anticipé aux remises et offresDe grosses économies sur Amazon Prime Day

Qu’est-ce qu’Amazon Prime?

Le principal attrait du service Prime d’Amazon est qu’il offre aux membres une livraison rapide et gratuite sur de nombreux achats, ainsi qu’un accès à certains des services de streaming de l’entreprise.

Les membres Prime bénéficient également d’un accès anticipé exclusif à certaines offres et offres, et participent à une vente annuelle réservée aux membres appelée Prime Day.

Aux États-Unis, Amazon Prime offre la livraison gratuite sur des millions d’articles, la livraison le jour même (ou même la livraison en deux heures dans certains cas) et l’accès à ses services de streaming vidéo et musical, des livres électroniques et livres audio illimités, et un stockage de photos illimité. Cependant, pour obtenir tous les biens et services qu’Amazon promet dans son package Prime à travers le Pacifique, les clients américains paient 12,99 $ US par mois (119 $ US par an).

En Australie, malheureusement, il y a quelques mises en garde à ce que les membres Prime obtiennent, mais cela nous coûte aussi moins … la moitié de ce que les États-Unis paient, pour être précis.

Combien coûte le service Prime en Australie?

En Australie, les abonnements Amazon Prime coûtent 6,99 $ AU par mois, ou 59 $ AU par an, ce qui est une meilleure valeur car il vous fait économiser un peu moins de 25 $ AU sur chaque période de 12 mois.

Comme d’habitude avec tous les services d’abonnement d’Amazon, un essai gratuit de 30 jours est proposé. Si vous n’êtes pas satisfait du service Prime, vous devrez annuler manuellement votre abonnement avant la fin de la période d’essai de 30 jours ou vous devrez payer l’intégralité des frais mensuels le mois suivant.

Qu’obtiennent les membres Australian Prime?

Amazon a apporté la promesse d’une livraison gratuite pour ses membres Aussie Prime, mais elle est limitée aux achats nationaux uniquement. Si vous achetez quelque chose marqué comme «Prime admissible» auprès d’Amazon Australian ou d’un marchand australien tiers vendant des marchandises sur la plateforme de commerce électronique, vous ne serez pas facturé pour la livraison, peu importe le coût de votre commande finale. .

Gardez à l’esprit que la mise en garde ici est que le produit doit porter l’étiquette “Prime Eligible”. Si ce n’est pas visible, la livraison rapide et / ou gratuite n’est pas une option même si vous êtes membre Prime. Cependant, si la commande dépasse 49 $, elle est automatiquement éligible à la politique de livraison standard gratuite d’Amazon, que le ou les produits que vous achetez soient éligibles ou non.

Il convient également de noter qu’en Australie, le service de livraison gratuit de Prime n’est pas le même jour que celui proposé aux États-Unis. Localement, il s’agit d’une promesse de livraison de deux jours – ce qui est probablement dû au fait qu’Amazon n’a que deux centres de distribution australiens – l’un situé à Melbourne, l’autre à Sydney. Malgré cela, même la côte est de l’Australie n’est pas admissible à la livraison le jour même, mais nous espérons que cela pourrait changer pour une livraison le jour même lorsque Amazon étend son réseau d’entrepôts localement.

Sur les articles internationaux achetés dans la zone «mondiale» du magasin (qui répertorie les produits expédiés et vendus par Amazon US), seuls les achats supérieurs à 49 $ seront éligibles à la livraison gratuite, mais encore une fois, il doit porter l’étiquette «Prime Eligible» pour qualifier.

Les membres Prime bénéficient également d’un accès anticipé exclusif aux offres Lightning (offres à durée limitée d’Amazon qui disparaissent quelques heures après leur mise en ligne).

Parallèlement à ces avantages d’achat, il existe un certain nombre d’abonnements complémentaires aux médias numériques qui sont inclus gratuitement avec Prime:

Amazon Prime Video | Gratuit

L’accès au service de streaming Prime Video d’Amazon fait partie du package. Si vous êtes un membre principal, vous pouvez regarder d’excellentes émissions de télévision comme American Gods et The Man in the High Castle, ou profiter de films à succès ou vous installer dans un cinéma classique.

Amazon Prime Reading | Gratuit

Ce service permet aux membres Prime d’accéder à plus d’un millier de livres, bandes dessinées et romans graphiques couvrant tous les genres possibles pour tous les groupes d’âge sous forme numérique. Vous n’avez même pas besoin d’un appareil Kindle pour accéder à ces titres de livres électroniques – vous pouvez simplement télécharger l’application Kindle disponible pour iOS et Android et lire sur votre appareil portable préféré.

Twitch Prime | Gratuit

Twitch est un site vidéo dédié à regarder des jeux en streaming en direct; le service Prime offre aux membres du contenu de jeu gratuit, des économies sur les jeux et des jeux gratuits chaque mois. Il est également une partie par défaut du package Prime et ne coûte rien – une aubaine pour chaque joueur.

Prime Music | Gratuit

Le service de streaming musical d’Amazon est le dernier ajout au package groupé pour tous les membres Prime. Les frais mensuels de 6,99 $ comprennent jusqu’à 40 heures de musique par mois sans interruption de publicité et sans limite de sauts ou de répétitions.

Photos Prime | Gratuit

Prime Photos est le service gratuit de stockage de photos en ligne d’Amazon inclus dans le package Prime pour les membres australiens. Il vous suffit de télécharger l’application Prime Photos pour iOS ou Android, ou d’utiliser un navigateur Web de bureau, et vous pouvez télécharger jusqu’à 5 Go d’images et de vidéos. Certes, ce n’est pas beaucoup, en particulier lorsque les États-Unis ont accès à un stockage illimité avec Prime Photos, mais nous ne payons pas autant qu’eux.

Il est également important de noter que, contrairement à d’autres marchés, en Australie, vous ne pouvez pas vous inscrire à l’un des services susmentionnés en tant que autonome. Par exemple, vous ne pouvez pas vous inscrire uniquement à Prime Video. Si vous le faites, cela vous coûtera toujours 6,99 $ AU par mois et vous procurera tous les avantages Prime.

Autres services Amazon en Australie

Alors que les membres Prime aux États-Unis bénéficient d’avantages supplémentaires, tels que l’accès à des livraisons d’épicerie et de restaurant gratuites et un abonnement gratuit au Washington Post (dont le PDG d’Amazon Jeff Bezos est également propriétaire), le service Australian Prime se limite aux options susmentionnées.

Cependant, le répertoire d’Amazon en Australie s’étend toujours au-delà de ces offres Prime. Il y a une poignée d’autres services que la société gère localement, bien que vous deviez vous inscrire individuellement, en payant des frais mensuels ou annuels pour chacun.

Voici ce que ces services d’abonnement Amazon disponibles localement impliquent:

Kindle Unlimited | 13,99 $ AU par mois

Si vous êtes un lecteur assidu, un abonnement Kindle Unlimited offre beaucoup pour votre argent. Vous pouvez lire le contenu de votre cœur avec plus d’un million de titres parmi lesquels choisir, et vous pouvez lire sur les liseuses Kindle d’Amazon ou sur n’importe quel appareil iOS ou Android via l’application Kindle dédiée. Kindle Unlimited vous donne également accès à des narrations Audible des titres que vous lisez, afin que vous puissiez continuer à profiter du livre même si vous devez mettre de côté les pages physiques. C’est 13,99 $ AU par mois pour Kindle Unlimited, mais il y a un essai gratuit de 30 jours si vous voulez essayer le service avant de dépenser de l’argent dessus.

Musique illimitée | 11,99 $ AU par mois

Les amateurs de musique apprécieront probablement le service de streaming musical illimité d’Amazon, qui permet aux abonnés d’accéder à plus de 50 millions de chansons. Vous pouvez écouter à tout moment, n’importe où et, comme d’autres services de streaming musical, il existe des plans individuels et familiaux, ainsi qu’un plan Echo qui vous permet de jouer vos morceaux préférés sur votre appareil Echo. Un plan individuel coûte 11,99 $ AU par mois, tandis que les plans familiaux vous coûteront 17,99 $ AU par mois, vous donnant la possibilité de configurer jusqu’à six comptes de musique distincts. Le plan Echo ne coûte que 4,99 $ AU par mois et Music Unlimited est également livré avec un essai gratuit de 30 jours.

Audible | 16,45 $ AU par mois

Audible s’adresse à ceux qui aiment leurs histoires mais qui n’ont pas toujours le temps (ou la patience) de s’asseoir avec un livre. Vous pouvez écouter vos livres préférés via l’application Audible n’importe où, même en conduisant ou en faisant des tâches, avec de nombreux livres racontés par de grands interprètes. Audible coûte 16,45 $ AU chaque mois après un essai gratuit de 30 jours du service.

Bien qu’Amazon Prime ait ses avantages, vous n’avez pas besoin d’être membre pour bénéficier de prix bas sur les produits vendus sur le marché en ligne.

