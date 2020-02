Amazon Prime Student: la réduction d’abonnement se poursuit

La plateforme e-commerce Amazon a décidé de faire promotion dédiée à l’achat de livres universitaires, réservé aux clients de leur service Prime.

En fait, jusqu’à 23 h 59 le lendemain 11 avril 2020 la boutique en ligne vous permettra de recevoir un bon cadeau d’une valeur de 15 € contre un achat minimum de 50 € pour les textes universitaires sur la page de promotion. De plus, l’inscription à Prime est très pratique pour les étudiants universitaires. Voyons les détails.

Amazon Prime Student: la promotion des étudiants universitaires est de retour

Nous rappelons à tous les étudiants universitaires qu’ils peuvent profiter de la période d’essai de 90 jours, au lieu de 30 et, après cette période, ils paieront des frais très pratiques pour le service, jusqu’au jour de leur diplôme. la la cotisation annuelle est en effet réduite de 50% par rapport au prix catalogue, on parle donc de 18 euros par an au lieu de 36.

De retour à la soirée livre Amazon, nous vous rappelons qu’elle est active du 17 février 2020 au 11 avril 2020. La promotion sera applicable sur les livres de la page dédiée et sur les pages suivantes, appartenant à la promotion des livres et vendus par la plateforme. Je suis hors eBooks Kindle et produits sponsorisés. Chaque client, pour un achat minimum de 50 euros, recevra un bon de réduction de 15 euros à dépenser sur la plateforme.

Le bon de réduction vous sera envoyé par email une fois le contrat d’achat conclu après l’expédition de la commande. Nous tenons à préciser que les achats effectués en mode 1-Click et les commandes impliquant plus d’une méthode ou adresse de livraison ne contribuent pas à atteindre le seuil minimum de 50 euros. Pour toutes autres informations, visitez le site officiel de la plateforme.