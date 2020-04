Amazon Prime Video a ajouté du nouveau contenu

La plateforme e-commerce Amazon a récemment introduit de nouveaux contenus intéressants dans son catalogue de services de streaming Prime Videos.

Le service en question fait partie, ainsi que de nombreux autres, du forfait d’abonnement Prime. Je vous rappelle que vous pouvez demander une période d’essai gratuite de 30 jours avant de décider de vous abonner ou non. Découvrons ensemble le nouveau contenu.

Amazon Prime Video insère un nouveau contenu

Le géant de Jeff Bezos vient d’annoncer l’arrivée de 4 autres films dans son catalogue, dont bombe, la voix du scandale et d’un concert live. Le film Bombshell n’a pas eu le temps d’arriver dans les salles de cinéma du monde entier qui est désormais également arrivé sur la plateforme de streaming, même plus tôt que prévu. Le film en question est disponible à partir d’aujourd’hui, vendredi 17 avril 2020.

À l’intérieur, nous trouvons un casting spectaculaire, Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie et raconte l’histoire d’un groupe de femmes qui décident de dénoncer le chef de Fox News, Roger Alies, en raison de son comportement sexiste et de l’abus constant de pouvoir. Le film est basé sur une histoire vraie. Aujourd’hui également, le 17 avril 2020, le film arrive également sur la plateforme Que me laissez-vous avec vous?, une autre histoire vraie qui raconte le voyage de Jeremy Camp.

Dans la nuit du 18 au 19 avril, Amazon Prime Video diffusera le concert en direct Un monde: ensemble à la maison, événement spécial annoncé par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé. L’émission sera diffusée à 14h00 le dimanche 19 avril, heure italienne. Le film sera disponible à partir du vendredi 24 avril 2020 Le Prince oublié, histoire de Djibi, un père célibataire, dont toute la vie tourne autour de sa fille de 8 ans, Sofia.