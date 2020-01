Amazon Prime Video défie Netflix avec ces nouvelles spectaculaires

Le géant mondial Amazon, entend, comme toutes les autres plateformes, inclure dans son catalogue Prime Videos, beaucoup de nouveau contenu pour le mois de février 2020.

Je vous rappelle que la plateforme permet à tous les utilisateurs non encore inscrits au service de essayez-le gratuitement pendant 30 jours et décider plus tard de le garder ou non. Découvrons les nouveautés.

Amazon Prime Video: les nouveautés de février 2020

La plateforme a déjà préparé la nouvelle palimpseste le mois prochain, de nombreuses nouvelles séries télévisées, films et documentaires arriveront. Le mois prochain, la plateforme diffusera des drames sérieux et déchirants comme précieux, en plus des comédies sino-américaines comme fantôme de Jerry Zucker, avec Patrick Swayze et Whoopi Goldberg. Passons au thriller chasseurs avec Al Pacino à la suite des événements d’un gang varié de chasseurs nazis qui vivent à New York en 1977.

Le premier jour de février sera celui le plus riche en nouveaux contenus, on retrouvera Le Trésor de l’Afrique en 1953, Journal de Bridget Jones de 2001, Crashing Throught Danger de 2016, Dick Tracy de 1990. Et encore une fois, Atterrissage d’urgence 2018, High Voltage 2018, Little Tough Guy de 1938 et bien d’autres.

Au cours des derniers jours, nous avons également souligné comment la plateforme entend investir dans notre pays et sur de nombreux acteurs et VIP talentueux. Dans les prochains mois, un film débarquera également avec Carlo Verdone, un spectacle intitulé Celebrity Hunted dans lequel de nombreux visages bien connus de la télévision ne devraient pas être trouvés dans les rues de Rome. Il suffit d’attendre pour connaître la date de lancement précise. En attendant, profitons des nombreux contenus prévus pour le mois prochain.