Amazon Prime Video élargit son offre avec la location et l’achat de films

Si vous suivez notre section hebdomadaire VOD News, vous saurez déjà que la vidéo Amazon Prime est inégalée: le contenu original et exclusif n’est pas superflu, bien qu’ils produisent et achètent de plus en plus de choses; cependant, il n’existe pas de plate-forme de vidéo à la demande forfaitaire forfaitaire qui ajoute régulièrement plus de films, de séries et de documentaires.

Le seul inconvénient est que ce que nous appelons une garde-robe ou une pincée de sarcasme, est généralement composé de classiques de toutes sortes. Peu de choses actuelles sont incluses dans le catalogue, bien qu’il y en ait, et en fait il est apprécié qu’elles le fassent car à l’exception de Filmin, seul Amazon Prime Video donne une visibilité à ce type de matériel.

Le “Prime Video Store” vous permet de louer et d’acheter

Quoi qu’il en soit, Amazon Prime Video vient de sortir en Espagne le «Prime Video store«, élargissant ainsi le contenu disponible avec la possibilité de louer ou d’acheter des films et des documentaires dans le style de services tels que Google Play, Apple TV et similaires ou, pour être plus précis, comme Rakuten TV, en divisant le catalogue entre ce que propose Prime Video et ce que du nouveau “Prime Video store”.

Vous distinguerez certains contenus des autres parce que ceux inclus dans les frais d’abonnement Amazon Prime ont une bande qui dit “Prime Video”, bien que le magasin ait sa propre section. Et que trouverez-vous dans le magasintu te demandes Un peu de tout: des films populaires avec plus ou moins d’années et les dernières sorties numériques. Par exemple, il y a déjà Jocker, Sonic, le film Maleficent: Master of Evil, Gemini, Il était une fois à … Hollywood et bien d’autres.

Le prix des locations et des achats est conforme à celui de toute autre boutique en ligne et varie selon le titre. En matière de location, vous aurez 30 jours pour le voir et 48 heures pour le terminer une fois que vous avez commencé, gardez cela à l’esprit. Gardez également à l’esprit qu’il n’y a pas d’étapes intermédiaires et si vous êtes identifié en tant qu’utilisateur, les transactions sont effectuées en un seul clic et sans confirmation: si vous perdez votre doigt, annulez la commande afin qu’ils ne vous facturent pas … mais ne donnez pas le jouer!

Enfin, un conseil: comme vous pouvez le voir, le nouveau magasin Prime Video contient également des productions Disney et continuera de le faire, donc avant de louer quoi que ce soit, n’oubliez pas que vous trouverez tout cela chez Disney + et pour le prix d’une location que vous payez un mois abonnement et vous économisez de l’argent.