Amazon Prime Video est disponible gratuitement dans les zones chaudes de coronavirus en quarantaine en Italie – .

L’Italie est l’une des quatre principales zones chaudes de coronavirus en plus de la Chine, de l’Iran et de la Corée du Sud, et le gouvernement a décidé de mettre en quarantaine des parties du nord de l’Italie pour prévenir de nouvelles infections.

Plus de 16 millions de personnes seront empêchées de voyager, bien que des milliers de personnes aient échappé à la quarantaine en fuyant vers les comtés voisins ou les provinces du sud.

Ceux qui sont obligés de rester à l’intérieur pendant les semaines suivantes pourront accéder gratuitement à Amazon Prime Video sur leurs appareils.

Avec 366 morts sur les près de 7 400 infectés, l’Italie est l’un des pires endroits où éviter l’infection à coronavirus. Le nord du pays a été le plus durement touché, et tout a commencé il y a environ deux semaines lorsque les premiers cas ont été signalés dans la région.

Le nombre d’infections a augmenté rapidement et s’est aggravé chaque jour qui passait. La zone chaude italienne a probablement contribué à la propagation de la maladie en Europe centrale, les pays voisins ayant signalé une augmentation du nombre de coronavirus dans les jours qui ont suivi l’épidémie en Italie. Dimanche, le pays a fermé le nord de la Lombardie, dont Milan et 14 provinces voisines, la quarantaine devant rester en place jusqu’au 3 avril.

MISE À JOUR: Depuis la rédaction de cet article, le pays entier de l’Italie a été mis sous verrouillage.

Le plan du gouvernement de verrouiller la région a fuité, rapporte Business Insider, donnant à des milliers de personnes le temps d’échapper à la quarantaine. Les autorités craignent que certaines des personnes qui ont réussi à quitter la Lombardie soient infectées elles-mêmes, ce qui irait à l’encontre de l’objectif des mesures de quarantaine dans un premier temps.

La meilleure chose à faire si une quarantaine est imposée dans votre région est de traverser la tempête et d’attendre que le virus disparaisse. Cette nouvelle maladie pseudo-grippale est guérissable, et plus de 60000 patients sur les 111000 cas enregistrés dans le monde ont été guéris – il n’y a cependant aucune garantie que vous n’attraperez pas le virus une deuxième ou une troisième fois après votre guérison.

Bien que rester à la maison pendant deux semaines ou plus puisse sembler ennuyeux et incroyablement ennuyeux pour certaines personnes, vous devriez avoir beaucoup de divertissement à portée de main, tant que vous avez une connexion Internet active et un appareil intelligent à proximité. Il y a des chances que la plupart des gens soient déjà abonnés à un ou plusieurs services de streaming, ou au moins à certains mots de passe. Et Amazon facilite encore plus la consommation de contenu numérique en Italie.

Les personnes qui ne peuvent pas quitter la zone chaude de Lombardie pourront accéder gratuitement à Amazon Prime Video jusqu’au 31 mars, explique Tutto Android. L’essai gratuit prolongé s’applique à plusieurs provinces touchées par l’interdiction de voyager, et vous pouvez accéder au service à partir de n’importe quel appareil qui peut diffuser de la vidéo pour en profiter.

Il n’est pas clair pour le moment si Amazon étendra la promotion à d’autres zones sensibles. Mais si l’Italie obtient gratuitement Amazon Prime Video, différentes régions d’Europe verront probablement des promotions similaires si davantage de quarantaines sont mises en place.

