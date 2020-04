Amazon Prime Video permet désormais aux utilisateurs d’acheter des émissions de télévision et des films dans l’application, ce qui semble avoir été conclu avec Apple

Mise à jour: Dans un communiqué, Apple a déclaré à . qu’il avait un «programme établi pour les fournisseurs de divertissement vidéo à abonnement premium» et que des applications éligibles comme Prime Video pouvaient offrir aux clients la possibilité d’acheter ou de louer des films et des émissions de télévision en utilisant le mode de paiement lié à leur vidéo existante. abonnement. Ce même programme couvre des fonctionnalités telles que l’intégration avec l’application TV, AirPlay 2, la recherche universelle et l’intégration à authentification unique. Histoire originale ci-dessous.

Dans un changement significatif, l’application Amazon Prime Video sur iOS et Apple TV dispose désormais d’un magasin de contenu intégré. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais acheter ou louer des émissions de télévision et des films directement dans l’application sur les plateformes Apple. Le changement a été repéré pour la première fois par The Verge.

Pendant longtemps, Amazon n’a pas pris en charge cela en raison des règles de l’App Store d’Apple qui obligent le développeur à utiliser le système d’achat In-App d’Apple pour le contenu numérique et à reverser 30% des revenus à Apple. L’application semble maintenant utiliser le mode de paiement Amazon si vous avez une carte en dossier, sinon elle utilise Apple In-App Purchase.

De toute évidence, c’est une grande victoire pour les clients qui peuvent enfin profiter du contenu premium d’Amazon Prime Video directement dans les applications natives iPhone, iPad et Apple TV. Auparavant, les utilisateurs devaient acheter l’émission télévisée ou le film via Safari ou une application sur une autre plate-forme.

Cependant, la situation des affaires reste quelque peu floue ici. L’application mise à jour à ce jour violerait les règles de l’App Store telles qu’écrites. La clause 3.1.3 des directives de révision de l’App Store dit:

Les applications qui fonctionnent sur plusieurs plates-formes peuvent permettre aux utilisateurs d’accéder au contenu, aux abonnements ou aux fonctionnalités qu’ils ont acquis dans votre application sur d’autres plates-formes ou votre site Web, y compris les consommables dans les jeux multiplateformes, à condition que ces éléments soient également disponibles en tant qu’achats intégrés à l’application dans l’application. Vous ne devez pas cibler directement ou indirectement les utilisateurs iOS pour utiliser une méthode d’achat autre que l’achat via l’application, et vos communications générales sur les autres méthodes d’achat ne doivent pas décourager l’utilisation de l’achat via l’application.

L’application Amazon Prime Video ne devrait pas être autorisée à utiliser son propre système de paiement et à partager 30% des revenus avec Apple.

Il semble qu’Apple et Amazon aient conclu un accord spécial, quelque chose qui n’est actuellement pas proposé à tous les développeurs. Apple a même accordé à l’application un droit spécial qui lui permet de générer des métadonnées d’achat personnalisées dans l’application – comme afficher une classification par âge dans la feuille d’achat intégrée.

Bien qu’aucune entreprise n’ait encore clarifié la situation, il semble qu’Amazon soit autorisé à facturer en utilisant son mode de paiement – et à conserver 100% des revenus – si le compte dispose d’un mode de paiement préexistant. Sinon, Amazon Prime Video présente le flux d’achat Apple In App, dans lequel Apple prend sûrement sa part des revenus.

Si vous avez un mode de paiement Amazon, il utilise la facturation Amazon.

Apple et Amazon ont approfondi leurs relations avec les entreprises ces dernières années. D’une part, Apple a lancé une section officielle pour ses produits sur Amazon, Amazon acceptant de supprimer tous les revendeurs tiers. Apple Music, Apple TV + et Apple Podcasts ont également récemment été déployés sur la flotte d’appareils intelligents d’Amazon.

Tout comme Apple n’a pas laissé Amazon proposer ses propres achats intégrés jusqu’à présent, l’application Apple TV sur Amazon Fire TV ne prend pas en charge les achats non plus. Peut-être que les entreprises ont appelé à une trêve et conclu un accord spécial, bien qu’en ce moment, l’application Amazon Apple TV exige toujours que les utilisateurs effectuent leurs achats sur un autre appareil.

Cependant, Apple a toujours tenu fermement à ne pas prendre de dispositions spéciales. Netflix, Spotify et de nombreuses autres sociétés se sont plaints de la nature du jardin clos draconien d’Apple. Ce que nous voyons se produire actuellement avec Amazon pourrait être une expérience privée entre les deux sociétés, et Apple a l’intention de le déployer plus largement prochainement.

Nous avons demandé à Apple des éclaircissements à ce sujet et nous le mettrons à jour si nous vous répondons.

