Amazon Prime Video propose un film italien à ne pas manquer

La plate-forme de contenu en streaming Amazon Prime Video a récemment ajouté un nouveau film totalement italien, il est intitulé Parfait inconnu. Le film est de Paolo Genovesi et a eu un grand succès.

Bien que l’histoire puisse être considérée comme une “comédie”, l’intrigue sur laquelle elle est basée a beaucoup fait réfléchir les téléspectateurs et les critiques. Je vous rappelle que pour voir le contenu de la plateforme, vous pouvez demander un mois d’essai gratuit sur le site officiel de la même. Découvrons plus de détails sur le film.

Amazon Prime Video offre des parfaits étrangers

Les protagonistes du film sont Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher et Kasia Smutniak. Ce dernier a interprété une groupe d’amis réunis au dîner et décidez de jouer à un jeu qui pourrait s’avérer dangereux. Les sept ils décident de mettre leur téléphone sur la table et de révéler le contenu des messages entrants et des appels pendant le dîner aux six autres amis.

L’idée lancera une chaîne de rebondissements dramatiques déposez beaucoup de masques à ceux que d’autres considéraient comme des «amis», mais qui s’avèrent en réalité être des parfaits étrangers. Un exemple est que l’acteur Battiston incarne un ami homosexuel, qui ne révèle pas sa nature à ses amis pour ne pas être jugé, mais qu’en tout cas son squelette dans le placard apparaîtra pendant le dîner à cause d’un SMS ou d’un appel .

Carlotta sera également exposée, dans le passé, elle a causé un accident de voiture ivre en tuant un homme, mais son mari a pris la responsabilité de ce qui s’est passé pour empêcher son épouse d’être arrêtée. L’idée du film Perfetti Sconosciuti est très convaincante malgré sa simplicité. En effet, ils ont été aussi de nombreux remakes réalisés à l’étranger. Nous ne voulons pas anticiper la fin, vous devrez le découvrir par vous-même en regardant le film !!!. Je vous rappelle que si vous avez déjà vu ce film, la plateforme va insérer de nombreux nouveaux contenus également en janvier 2020.