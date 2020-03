Amazon promet 20 millions de dollars pour accélérer les tests de diagnostic COVID-19 – .

(Bigstock / Seasunandsky)

Amazon s’engage à verser 20 millions de dollars pour accélérer les diagnostics, la recherche et les tests dans la lutte contre COVID-19.

Vendredi, la société a annoncé la nouvelle initiative de développement diagnostique d’Amazon Web Services (AWS) en collaboration avec 35 institutions de recherche, startups et entreprises mondiales. Le programme est également ouvert aux institutions de recherche accréditées et aux entreprises privées cherchant à développer des diagnostics au point de service, y compris des tests à domicile ou des tests cliniques avec des résultats le jour même.

Amazon dit qu’il abordera trois défis:

Détection précise, que la société qualifie de «pointe de lance pour toute stratégie efficace de réponse à une pandémie».

La recherche en diagnostic, qui selon Amazon, «a toujours été sous-financée et largement priorisée en faveur d’une concentration sur les vaccins».

Puissance de calcul fiable et évolutive pour les organisations travaillant sur les diagnostics, ainsi que l’analyse et l’apprentissage automatique.

Le groupe consultatif du programme aidera à établir des priorités, à développer des moyens de partager en toute sécurité les résultats de la recherche et à connecter les clients et les organisations qui peuvent travailler de manière indépendante pour résoudre des défis similaires.

«Le monde a besoin de plus en plus d’innovations du secteur privé pour lutter contre cette pandémie», a déclaré dans un communiqué Steve Davis, membre du groupe consultatif technique sur la santé numérique de l’Organisation mondiale de la santé et du groupe consultatif pour l’initiative Amazon. “Les engagements et la participation d’Amazon sont très appréciés, d’autant plus que le manque d’outils de diagnostic de nouvelle génération importants reste une lacune importante dans la plupart des systèmes de santé.”

Le financement sera fourni par une combinaison de crédits en nature AWS et de support technique. L’accent sera mis sur la lutte contre le coronavirus, mais le groupe envisagera également des projets de diagnostic pour d’autres maladies infectieuses.