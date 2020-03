Amazon propose 4 offres d’enceintes Bose qui sont toujours en cours d’expédition – .

La semaine dernière, Amazon a annoncé qu’il cesserait de réapprovisionner la plupart des articles jugés non essentiels afin de libérer de l’espace dans ses entrepôts et de libérer de la capacité d’expédition pour les fournitures médicales et autres articles essentiels dont les gens pourraient avoir besoin pendant que le nouveau coronavirus continue de se propager à travers les États Unis. Maintenant, nous n’avons pas encore vu l’essentiel réapparaître en stock sur Amazon à ce stade, mais les expéditions de nombreux produits non essentiels accusent maintenant des retards d’un mois ou plus.

La nouvelle politique temporaire d’Amazon est bien sûr, bien sûr. En fait, c’est même louable, ou ce sera une fois que nous commencerons à voir des produits essentiels réapparaître en stock. Cela dit, de nombreuses personnes sont enfermées dans leurs maisons en ce moment alors que les villes et les États du pays se verrouillent afin de ralentir la propagation du COVID-19. Il y a beaucoup de choses que nous voulons et dont nous avons besoin pendant que nous passons tout ce temps à l’intérieur qui pourraient ne pas être considérées comme «essentielles», et nous manquons de moyens pour les obtenir sans quitter la maison et nous exposer potentiellement au nouveau coronavirus.

Heureusement, il existe encore des offres sur des articles populaires non essentiels qui sont expédiés immédiatement. Par exemple, vous trouverez Apple AirPods 2 et AirPods Pro en stock et expédiés immédiatement aujourd’hui, et le premier est de retour au prix le plus bas jamais enregistré. Ces offres sont idéales pour écouter de la musique, des podcasts et des livres audio par vous-même, mais qu’en est-il de toutes les autres personnes de votre famille? Ne vous inquiétez pas, Amazon les couvre également.

Il y a encore quatre offres formidables disponibles en ce moment sur les haut-parleurs sans fil Bose sur Amazon, et elles sont toujours expédiées immédiatement, vous pouvez donc en avoir une entre vos mains d’ici la fin de la semaine. La star de l’émission est probablement le haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Color II le plus vendu, qui est à 99 $ contre 130 $ en quatre couleurs différentes.

Si vous voulez dépenser encore moins d’argent, vous trouverez le haut-parleur extérieur portable Bose SoundLink Micro en vente pour seulement 79 $, contre 100 $.

Ceux d’entre vous qui recherchent une qualité sonore encore meilleure et une projection à 360 degrés trouveront deux autres offres qui sont exactement ce que le médecin a ordonné. Le haut-parleur Bluetooth portable Bose SoundLink Revolve coûte 40 $ à 159 $ en ce moment, et le Bose SoundLink Revolve + est 60 $, ce qui fait baisser le prix de 299 $ à 239 $. C’est une affaire de tueur.

Tout ou partie de ces offres pourraient se vendre à tout moment, bien sûr, et vous ne devriez pas vous attendre à les voir de nouveau en stock avant la fin avril au plus tôt. En d’autres termes, il est maintenant temps d’en commander un si vous ne voulez pas risquer de passer à côté.

