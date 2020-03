Amazon qualifie les accusations de «tout simplement infondées» après que les sénateurs remettent en question la protection des employés d’entrepôt – .

PDG d’Amazon Jeff Bezos. (Photo d’Amazon)

Les sénateurs américains examinent attentivement la façon dont Amazon traite ses employés d’entrepôt au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Vendredi, quatre législateurs ont envoyé une lettre au PDG d’Amazon, Jeff Bezos, expliquant leur préoccupation pour la sécurité des employés qui aident à emballer et expédier les commandes des clients.

Le sénateur Cory Booker (D-N.J.); Le sénateur Bernie Sanders (D-VT); Le sénateur Bob Menendez (D-N.J.); et le sénateur Sherrod Brown (D-OH) a cité des histoires récentes au sujet des employés d’entrepôt d’Amazon disant qu’ils ne se sentent pas en sécurité. BuzzFeed s’est entretenu avec des employés qui ont dit qu’il n’y avait pas assez de fournitures sanitaires et que des réunions de personnel «debout» avec des travailleurs dans de petites zones étaient en cours.

“Tout échec d’Amazon à assurer la sécurité de ses employés ne met pas seulement ses employés en danger, cela met tout le pays en danger”, note la lettre, citant que le nouveau coronavirus peut vivre jusqu’à 24 heures sur carton et jusqu’à trois jours sur plastique et acier inoxydable.

«Cela signifie que les Américains qui prennent toutes les précautions, restent à la maison et pratiquent la distanciation sociale, pourraient risquer d’être infectés par COVID-19 en raison de la décision d’Amazon de donner la priorité à l’efficacité et aux profits par rapport à la sécurité et au bien-être de sa main-d’œuvre.»

Les sénateurs demandent une réponse écrite à six questions au plus tard le 26 mars, y compris si Amazon acceptera de couvrir le coût des tests COVID-19 pour les employés et si l’entreprise fermera les installations où un travailleur a un résultat positif.

Amazon a qualifié les accusations de «tout simplement infondées». Voici la déclaration complète que la société a partagée avec .:

«Ces accusations sont tout simplement infondées. Nos employés sont des héros qui se battent pour leurs communautés et aident les gens à obtenir les articles essentiels dont ils ont besoin dans cette crise. Comme toutes les entreprises aux prises avec la pandémie de coronavirus en cours, ce n’est pas facile car les fournitures sont limitées, mais nous travaillons dur pour assurer la sécurité des employés tout en servant les communautés et les plus vulnérables. Nous avons pris des mesures extrêmes pour assurer la sécurité des personnes, en triplant sur le nettoyage en profondeur, en achetant les fournitures de sécurité disponibles et en changeant les processus pour garantir que ceux qui se trouvent dans nos bâtiments respectent des distances de sécurité. »

Le premier cas connu d’un travailleur infecté dans un entrepôt d’Amazon américain a été signalé par The Atlantic mercredi. Amazon a fermé le poste de livraison de Queens, New York et les associés ont été renvoyés chez eux avec le plein salaire.

Selon Bloomberg, au moins cinq employés des entrepôts d’Amazon en Europe se sont révélés positifs pour COVID-19.

Sous la pression de la forte demande alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les achats en ligne pendant la crise des coronavirus, Amazon met en œuvre des mesures de santé préventives pour les employés, les partenaires de livraison et de transport sur les sites du monde entier. Ils comprennent l’augmentation de la fréquence et de l’intensité du nettoyage sur tous les sites; ajuster les pratiques pour assurer la distanciation sociale; obliger les employés à rester à la maison et à consulter un médecin s’ils ne se sentent pas bien; et plus.

La société a précédemment déclaré que tout employé ayant reçu un diagnostic de COVID-19 ou placé en quarantaine recevra jusqu’à deux semaines de salaire. Il offre également des congés non rémunérés illimités aux travailleurs horaires jusqu’au 31 mars.

Amazon a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il donnerait 25 millions de dollars pour aider son réseau de chauffeurs-livreurs indépendants, de travailleurs d’Amazon Flex et d’employés saisonniers à faire face aux perturbations causées par l’épidémie de COVID-19.

En tant que premier détaillant en ligne aux États-Unis, Amazon est devenu un acteur clé de l’épidémie de COVID-19 qui fait grimper les achats en ligne alors que des milliers de personnes évitent de quitter leur domicile. La société est responsable de 38,7% des ventes en ligne aux États-Unis, selon eMarketer. Walmart est deuxième avec 5,3%.

Amazon a annoncé cette semaine son intention d’ajouter 100 000 employés d’entrepôt pour suivre les commandes.