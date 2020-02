Amazon raconte la naissance de la camionnette électronique Rivian

Le géant du e-commerce Amazon Prime a récemment expliqué comment fourgon électrique commandé il y a seulement quelques semaines à Rivian. Cela a été expliqué par le colosse lui-même dans un article vidéo publié sur le site Web de son entreprise.

La société de Jeff Bezos a commandé 100 000 véhicules au géant Rivian qui arrivera sur la route à partir de l’année prochaine. De cette façon, la plate-forme est de plus en plus proche de son objectif, à savoir de réduire à zéro les émissions de dioxyde de carbone d’ici 2040. Découvrons ensemble tous les détails.

Amazon explique comment les nouveaux vans commandés à Rivian sont nés

La société Bezos n’a pas utilisé de demi-mesures pour expliquer la naissance des nouveaux fourgons électriques. Voici la déclaration de Ross RacheyAmazon pour Global Fleet et Produtcs: «Nous cherchons à construire la flotte de transport la plus durable au monde. Mais il doit également être le plus fonctionnel, le plus sûr et le plus performant. “

Ce n’est donc pas une commande traditionnelle, comme lorsque vous réservez une centaine de véhicules, avec la société de Plymouth, leLa plateforme suit le développement de la camionnette à chaque minute, afin de façonner ses besoins. Comme mentionné précédemment, le gros pari fait partie de L’engagement climatique, un engagement pris par Amazon pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat 10 ans à l’avance.

L’équipe Rachey a déclaré qu’il avait fallu un an et demi pour étudier quelle était la meilleure solution à adopter pour les nouveaux e-vans. Il a également expliqué qu’il avait conclu que la meilleure façon était de développer un nouveau véhicule adapté à la plate-forme. Le PDG de Rivian, R.J. Scaringe il a expliqué: “Nous nous concentrons sur l’efficacité des véhicules à partir de chaque aspect de la conception. De la climatisation de l’habitacle à l’ergonomie du conducteur, jusqu’au moteur: tout est optimisé en termes de temps et de dépense énergétique “.