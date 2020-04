Amazon redirige certains employés pour développer la capacité de test COVID-19 pour ses employés de première ligne – .

(Amazon Photo / Hardy Wilson)

Avec des milliers de ses propres travailleurs en première ligne de la pandémie de coronavirus en tant que travailleurs d’entrepôt, livreurs, épiciers et plus encore, Amazon n’attend pas les tests pour atteindre sa capacité nécessaire. Le géant de la technologie a déclaré mardi qu’il allait lancer son propre laboratoire et se mettre au travail.

Dans un article sur le blog Day One de la société, Amazon a déclaré qu’à court d’un vaccin en ce moment, des tests réguliers feraient une énorme différence dans la lutte contre le virus. “Ceux qui se sont révélés positifs pourraient être mis en quarantaine et soignés, et tous ceux qui se sont révélés négatifs pourraient réintégrer l’économie en toute confiance”, indique le message.

Amazon rassemble une équipe de ses propres employés avec une variété de compétences, y compris des chercheurs, des gestionnaires de programme, des ingénieurs logiciels et des spécialistes des achats, pour commencer à développer la capacité de test incrémentielle.

(Amazon Photo / Hardy Wilson)

Ces travailleurs ont quitté leur emploi habituel et rassemblent de l’équipement pour construire un laboratoire en vue de tester les employés de première ligne. Amazon ne sait pas jusqu’où il ira “dans le délai pertinent”, mais a déclaré que cela valait la peine d’essayer.

Cette décision intervient alors qu’Amazon a dû faire face à des épidémies de COVID-19 dans des dizaines de centres de distribution qui alimentent son infrastructure de livraison. L’entreprise a été critiquée pour sa gestion de certains aspects de la crise, tout en soutenant qu’elle prend des «mesures extrêmes» pour protéger et indemniser les employés qu’elle appelle «des héros qui se battent pour leurs communautés et aident les gens à obtenir les articles essentiels dont ils ont besoin».