Amazon remplit 100 000 emplois de magasinier et prévoit d’en embaucher 75 000 de plus pour répondre à la demande provoquée par une pandémie – .

À l’intérieur d’un centre de livraison Amazon Prime Now à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Amazon a ajouté 100 000 nouveaux employés d’entrepôt au cours du mois dernier pour aider à répondre à la forte augmentation des commandes des clients se réfugiant chez eux. Amazon a annoncé lundi les nouveaux postes et a annoncé que la société embauche désormais 75 000 employés supplémentaires.

Avant que le coronavirus ne frappe, les effectifs d’Amazon augmentaient déjà de façon exponentielle. L’entreprise a révélé qu’elle comptait 798 000 travailleurs dans le monde en janvier. Les nouvelles embauches porteront les effectifs d’Amazon à près d’un million, une taille stupéfiante en temps ordinaire et un chiffre particulièrement étonnant, car tant d’autres entreprises dans le monde réduisent leur personnel.

Amazon a du mal à suivre les pics de demande des clients confinés à leur domicile dans le cadre d’ordres de fermeture dans le monde entier. La société a déclaré dimanche qu’elle n’accepterait pas de nouveaux clients pour son service de livraison d’épicerie Amazon Fresh, au lieu de les placer sur une liste d’attente. Amazon réserve quelques heures de magasinage dans ses épiceries Whole Foods afin que les commandes de livraison en ligne puissent être exécutées.

Les centres de distribution qui alimentent le commerce électronique d’Amazon sont également inondés. Amazon a temporairement cessé d’accepter les envois d’articles non essentiels à ses entrepôts afin que les articles ménagers et les fournitures médicales puissent être réapprovisionnés.

La forte demande n’est pas le seul défi auquel Amazon doit faire face pendant cette crise. L’entreprise prend de la chaleur pour un nombre croissant de caisses COVID-19 à l’intérieur de ses entrepôts. Les politiciens et les militants syndicaux critiquent Amazon et appellent à des mesures de sécurité plus larges. Amazon affirme avoir mis en œuvre 150 nouveaux changements de processus et prend des mesures extrêmes pour protéger les employés.

Amazon tente également de construire un laboratoire interne pour tester les employés pour le virus, plutôt que d’attendre que les tests du gouvernement se développent. Dans un article sur le blog Day One de la société, Amazon a déclaré qu’à court d’un vaccin en ce moment, des tests réguliers feraient une énorme différence dans la lutte contre le virus. “Ceux qui se sont révélés positifs pourraient être mis en quarantaine et soignés, et tous ceux qui se sont révélés négatifs pourraient réintégrer l’économie en toute confiance”, a déclaré Amazon.