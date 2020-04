Amazon répertorie Days Gone pour PC: au revoir aux exclusivités?

Days Gone était l’une des exclusivités les plus importantes du dernier lot pour PS4-PS4 Pro, et est devenue l’un des jeux d’horreur de survie le plus intéressant du moment. Son approche du monde ouvert, couplée à son excellent cadre, ses touches de rôle et les scènes spectaculaires dans lesquelles nous devons affronter des hordes de monstres lui ont donné une personnalité unique, et en ont fait l’un des « incontournables »du catalogue de la console Sony, surtout si vous aimez le genre.

Comme nous l’avons dit, ce jeu a été présenté en exclusivité pour PS4-PS4 Pro, ce qui signifie qu’en théorie, il ne devrait pas atteindre une autre plate-forme, mais Amazon France a répertorié une version PC. Cela ne serait d’aucun intérêt si ce n’était que la même chose s’est produite récemment avec Horizon Zero Dawn, une autre exclusivité pour la console Sony qui, peu de temps après avoir subi une inscription prématurée, a fini par apparaître officiellement sur Steam.

Cela n’équivaut pas à une confirmation, c’est-à-dire que cela ne signifie pas que Days Gone va arriver avec une certitude totale au PC, mais bien sûr est un indicateur assez fiable qu’une telle version pourrait devenir une réalitéet peut survenir plus tôt que prévu (avant la fin de 2020). Au niveau technique, rien ne l’empêche, c’est clair, puisque ce jeu utilise le moteur graphique Unreal Engine 4.

Days Gone pourrait marquer la fin des exclusivités de la console

Nous l’avons déjà dit lorsque nous avons parlé de l’arrivée d’Horizon Zero Dawn sur PC. La tendance que connaît actuellement le secteur est très claire et il est à noter que de nombreux jeux qui auraient dû être exclusifs à la PS4 arrivent à la compatibilité. Non seulement Horizon Zero Dawn, mais aussi d’autres comme Échouement de la mort ou Remake de Final Fantasy VII Ils auront une version PC.

Il semble que les grands développeurs se soient rendus compte que garder le modèle axé sur les exclusivités de la console n’est pas faisable, ou du moins pas aussi rentable qu’ils le souhaiteraient, et qu’il est beaucoup plus rentable de lancer des exclusivités temporaires pour donner la priorité à consoles et les apporter plus tard au PC. Avec cela, vous obtenez une “console d’abord” exclusive limitée sans abandonner monétiser deux fois le même jeu. L’arrivée de Days Gone sur PC en serait un exemple clair.

Tout indique que nous sommes à la fin des exclusivités pour consoles, du moins dans sa version la plus traditionnelle. Microsoft a été le premier à déplacer l’onglet et à apporter des exclusivités Xbox sur PC, et maintenant Sony suit leurs traces. Cependant, nous devons garder à l’esprit que les exclusivités entre consoles continueront d’être en vigueur, c’est-à-dire que cette règle ne sera brisée qu’avec des adaptations aux PC, et exclusivités temporaires ils continueront de jouer un rôle très important.