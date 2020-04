Amazon répond après la fuite d’une note de service révélant la stratégie de relations publiques de l’entreprise contre un employé d’entrepôt – .

Un Amazon Fulfillment Center à Dupont, Washington (. Photo / Kevin Lisota)

Le chef de la logistique d’Amazon a rédigé un article de blog jeudi, quelques heures après qu’une note de service divulguée a révélé un aperçu peu flatteur de la stratégie de relations publiques de l’entreprise envers un employé d’entrepôt licencié qui a organisé une sortie à New York cette semaine.

Le travailleur, Christian Smalls, voulait qu’Amazon fasse davantage pour protéger les travailleurs des entrepôts au milieu de l’épidémie de COVID-19. Il a été licencié lundi pour avoir rompu la quarantaine et possiblement exposé d’autres travailleurs à COVID-19, selon Amazon.

La note de service divulguée publiée par Vice News a montré que l’avocat général d’Amazon, David Zapolsky, qualifiait Smalls de «pas intelligent ou articulé» et cherchait à faire de lui le visage du mouvement syndical dans les locaux de New York. Les critiques ont critiqué le géant de la technologie de Seattle pour sa réponse.

Amazon dit qu’il mettra tout en œuvre pour protéger les employés de première ligne, mais les employés actuels et anciens qui ont parlé à . cette semaine disent que ses déclarations ne correspondent pas toujours à l’expérience dans l’entrepôt. Les inquiétudes des employés ont bouillonné sous la forme de débrayages dans les centres de distribution de New York, Chicago et Détroit cette semaine, avec des travailleurs demandant à Amazon de fermer les installations avec des cas confirmés pour un nettoyage en profondeur.

Dave Clark, vice-président senior des opérations mondiales, a publié un article de blog jeudi après-midi qui traitait des manifestations.

«Nous voulons être très clairs sur le fait que nous respectons les droits de ces employés de protester et reconnaissons leur droit légal de le faire», a écrit Clark. «Dans le même temps, ces droits n’offrent pas une immunité générale contre les mauvaises actions, en particulier celles qui mettent en danger la santé et potentiellement la vie de collègues.»

Clark a déclaré: «il ne s’agit pas d’une seule personne.»

“Quand un membre de notre équipe à quelque niveau que ce soit met délibérément la santé des autres en danger, nous prendrons des mesures rapides et décisives sans nous soucier des réactions extérieures”, a-t-il écrit. «Nous n’avons pas, et n’avons jamais, licencié un associé pour avoir dénoncé ses conditions de travail, mais nous agirons rapidement avec des personnes qui mettent délibérément d’autres personnes en danger.»

Mercredi, Clark avait tweeté à propos de la situation en réponse au sénateur Bernie Sanders, qualifiant le candidat démocrate à la présidentielle de “mal informé”.

La procureure générale de New York, Letitia James, a qualifié le licenciement de Smalls de “honteux” et a demandé au National Labor Relations Board d’enquêter.

Au moins 30 des centres de distribution qui alimentent les activités de commerce électronique d’Amazon ont des épidémies de COVID-19, selon les informations locales et les comptes des employés. Les cas de montage provoquent des débrayages, de la frustration et un défi sans précédent pour une entreprise de technologie qui se trouve au centre de la pandémie de coronavirus.

Amazon dit avoir mis en œuvre de nouvelles mesures radicales pour protéger les employés de ses centres de distribution, mais les employés actuels et anciens qui ont parlé à . cette semaine disent que ses déclarations ne correspondent pas toujours à l’expérience dans l’entrepôt. Pendant les débrayages cette semaine, les travailleurs ont exigé la fermeture des installations d’Amazon avec des cas confirmés de nettoyage en profondeur.

Amazon a effectué plus de 150 «changements de processus importants» en réponse à l’épidémie de COVID-19, selon un article de blog antérieur publié jeudi par Clark.

Dimanche, Amazon a commencé à contrôler la température des employés dans les entrepôts de New York et de la région de Seattle, envoyant toute personne qui s’inscrit au-dessus de 100,4 degrés à la maison. Clark a déclaré qu’Amazon déploierait un contrôle de la température dans ses installations, y compris les magasins Whole Foods, la semaine prochaine.

Amazon a étendu ses politiques en matière de maladie, accordant deux semaines de congé payé aux employés dont le test de COVID-19 est positif ou qui sont mis en quarantaine en raison de l’exposition. L’entreprise offre également des congés sans solde illimités à tous ses employés.

Clark a déclaré que les lingettes désinfectantes et le désinfectant pour les mains sont facilement disponibles dans tous les centres de traitement des commandes, bien que certains travailleurs disent qu’ils n’ont pas accès à ces fournitures.