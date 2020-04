Amazon retarde l’événement Prime Day à cause du coronavirus – .

Amazon retarderait son événement annuel Prime Day en raison du coronavirus.

L’événement de vente de deux jours a généralement lieu en juillet et sera repoussé au plus tôt en août.

En conséquence, Amazon subirait un énorme coup financier.

. rapporte qu’Amazon retarde son événement commercial annuel Prime Day à cause du coronavirus. Dans l’état actuel des choses, Amazon prévoit d’organiser au plus tôt sa manne de shopping de 48 heures en août. La date, cependant, n’est pas figée et il est tout à fait possible qu’elle puisse être retardée encore plus en attendant les retombées économiques du coronavirus.

Retarder Prime Day est une décision assez importante pour Amazon. L’événement commercial de deux jours prend généralement les États-Unis d’assaut et offre des offres vraiment formidables aux abonnés Prime. L’année dernière, Amazon s’est vanté que Prime Day 2019 était le «plus grand événement commercial de l’histoire d’Amazon».

En raison de ce retard, il est estimé qu’Amazon pourrait encourir jusqu’à “100 millions de dollars d’appareils excédentaires qu’il pourrait maintenant devoir vendre à rabais”.

Pour vous donner une idée de la portée de Prime Day, Amazon a déclaré l’année dernière que les ventes de Prime Day dépassaient les ventes de 2018 que la société a vues le Black Friday et le Cyber ​​Monday combinés. Amazon, à l’époque, a également ajouté que les membres Prime au cours de deux jours avaient acheté plus de 175 millions d’articles.

Dans un communiqué de presse à l’époque, Jeff Bezos a déclaré:

Nous tenons à remercier les membres Prime partout dans le monde, les membres ont acheté des millions d’appareils compatibles Alexa, ont reçu des dizaines de millions de dollars d’économies en achetant sur Whole Foods Market et ont acheté plus de 2 milliards de dollars de produits auprès de petites et moyennes entreprises indépendantes. . Un grand merci aux Amazoniens du monde entier qui ont rendu cette journée possible pour les clients.

Amazon, bien sûr, est loin d’être la seule entreprise technologique à avoir été forcée de modifier ses plans à cause du coronavirus. Google, par exemple, a d’abord choisi de faire de sa conférence annuelle des développeurs d’E / S un événement en ligne uniquement avant de finalement choisir d’annuler l’événement. Apple, quant à lui, prévoit d’organiser une version en ligne uniquement de sa conférence des développeurs de la WWDC.

Et en parlant d’Apple, la société a récemment informé les employés des magasins que ses magasins de détail dans le monde entier resteraient fermés jusqu’en mai au plus tôt. Bien qu’Apple espère rouvrir certains magasins début avril, l’impact continu du coronavirus a forcé Apple à repousser un peu les choses.

Pendant tout ce temps, le coronavirus continue de se propager à travers les États-Unis. Dans le monde, le nombre de cas signalés a dépassé le million plus tôt cette semaine. Soit dit en passant, les médecins ont récemment découvert que certaines victimes de coronavirus présentent des symptômes inhabituels tels que la confusion et des convulsions.

Pendant ce temps, les sociétés de biotechnologie travaillent toujours à une vitesse vertigineuse à la recherche d’un vaccin. Comme nous l’avons signalé plus tôt dans la semaine, un vaccin prometteur pourrait être développé par une compagnie de tabac de toutes sortes de choses.

Source de l’image: Julie Clopper / Shutterstock

