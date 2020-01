Amazon révèle de nouveaux détails sur sa facture fiscale fédérale à travers l’arc aux critiques – .

PDG d’Amazon Jeff Bezos. (Photo de fichier .)

Amazon a divulgué de nouveaux détails sur ses impôts américains pour 2019 dans des documents financiers publics et un article de blog vendredi matin, affirmant que ses dépenses fiscales fédérales pour l’année s’élevaient à plus d’un milliard de dollars, en plus de plus de 2 milliards de dollars d’autres types d’impôts fédéraux.

Les divulgations semblent conçues pour repousser les affirmations des politiciens et des chercheurs selon lesquelles Amazon ne paie aucun impôt fédéral sur le revenu. Cependant, l’impôt fédéral sur le revenu ne représente qu’une petite fraction des bénéfices de l’entreprise, représentant environ 6% des 14,5 milliards de dollars de revenus d’exploitation qu’Amazon a déclarés jeudi dans son rapport financier de fin d’année.

«Comme la plupart des gouvernements qui tentent d’encourager l’investissement économique des entreprises, le Congrès américain a rédigé un code fiscal qui encourage le type de création d’emplois, d’investissement en capital, de développement de la technologie et d’actionnariat salarié qu’Amazon fait car ce sont des moteurs essentiels d’une prospérité économie », dit la société dans son article. «Nous respectons toutes les lois fiscales fédérales et d’État applicables, et nos impôts américains reflètent nos investissements continus, la rémunération de nos employés et les règles fiscales actuelles.»

Les lois fiscales fédérales permettent également à l’entreprise de retarder le paiement de la facture. Selon les documents réglementaires, Amazon paiera 162 millions de dollars d’impôts fédéraux pour 2019 maintenant, et 900 millions de dollars supplémentaires au fil du temps en raison de reports auxquels la société est éligible. Cela s’ajoute à la dépense d’impôt fédéral sur le revenu d’un milliard de dollars qu’Amazon dit qu’elle va payer en 2019.

Amazon paiera 2,4 milliards de dollars supplémentaires en autres taxes fédérales, comme la masse salariale et les droits de douane, a déclaré la société, et 1,6 milliard de dollars aux États et aux gouvernements locaux pour l’année. En outre, Amazon a payé 9 milliards de dollars de taxes sur les ventes et les droits de douane l’année dernière, a indiqué la société.

C’est la première fois qu’Amazon publie ce niveau de détail sur ses obligations fiscales fédérales, après des années de critiques persistantes pour ne pas avoir payé sa juste part. Les élus, les militants progressistes et les universitaires s’attaquent fréquemment à Amazon pour ne rien avoir payé en impôt fédéral sur le revenu. Les chercheurs et les journalistes sont parvenus à cette conclusion en calculant les reports d’impôt et les crédits auxquels Amazon est éligible. CNBC a déclaré qu’Amazon avait payé 0 $ en impôt fédéral sur le revenu en 2018 et reçu une remise fiscale de 129 millions de dollars du gouvernement fédéral, par exemple.

La revendication est devenue un cri de ralliement des sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, entre autres à gauche. Amazon a été mentionné beaucoup plus que toute autre entreprise de technologie lors des débats présidentiels démocrates de 2020, les candidats citant fréquemment le projet de loi fiscale de l’entreprise.

Amazon n’a rien payé en impôt fédéral sur le revenu l’année dernière. Pas un nickel!

Pendant ce temps, Jeff Bezos vaut plus de 160 milliards de dollars et dépense son argent pour aller dans l’espace pendant que des millions de nos gens se débattent.

Voilà à quoi ressemble une économie truquée. https://t.co/eDeosrymre

– Bernie Sanders (@BernieSanders) 19 juillet 2019

Les obligations fiscales d’Amazon ont été examinées au microscope depuis la recherche de haut niveau de la société pour un deuxième siège social en 2017. Amazon a recherché des incitations fiscales auprès des villes concurrentes pour le projet HQ2 convoité, qui est devenu un facteur clé du différend qui a conduit l’entreprise à se retirer du bureau de New York qu’il prévoyait. Amazon a reçu près de 600 millions de dollars de subventions pour son emplacement HQ2 restant dans le nord de la Virginie. Une coalition de représentants de l’État envisage maintenant de conclure un pacte de non-agression pour empêcher les guerres d’enchères d’incitations fiscales comme celle lancée par HQ2 sur Amazon, rapporte Bloomberg.

Le blog d’Amazon semble répondre à ces critiques. La société a vanté d’autres contributions à l’économie, notamment en dépensant plus de 270 milliards de dollars en rémunération des employés, des bureaux d’entreprise, des centres de distribution, des infrastructures pour alimenter son activité cloud, des parcs solaires, des équipements et des machines.

Amazon emploie plus de 500 000 personnes aux États-Unis, ce qui en fait le deuxième employeur privé du pays. Amazon estime que ses investissements ont contribué à plus de 2 millions d’emplois aux États-Unis, un certain nombre provenant du nombre total d’employés, d’emplois indirects comme les travailleurs de la construction et de personnes qui gagnent leur vie sur le marché d’Amazon. L’effectif mondial de l’entreprise approche les 800 000 personnes.