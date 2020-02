Amazon se prononce sur la récente grève des courriers

La plateforme e-commerce Amazon oui c’est récemment exprimé au sujet de la grève il y a quelques jours qui impliquait i courriers. La grève visait à obtenir des protections pour tous les conducteurs.

La grève a eu lieu avec des garnisons devant les bureaux de Lombardie, plus précisément à Burago di Molgora, Buccinasco et Origgio. La plateforme a répondu par un communiqué de presse. Voici les détails.

Amazon dénonce la grève des conducteurs

Voici un extrait du communiqué: «Les prestataires de services de livraison sont avant tout nos partenaires, et nous travaillons avec eux pour définir des objectifs réalistes qui ne font pas pression sur eux et leurs employés. Pour cette raison, une technologie de définition d’itinéraire est utilisée qui prend en compte plusieurs aspects pour déterminer la quantité de colis qu’un conducteur peut livrer en toute sécurité pendant son quart de travail. “

Et il poursuit: «Nous demandons également à nos fournisseurs de veiller à ce que les conducteurs reçoivent une compensation adéquate, soient traités avec respect, respectent toutes les réglementations applicables et le code de la route. Amazon effectue des audits de conformité fréquents de ses fournisseurs et vérifie tout rapport d’éventuelles infractions. “

la syndicats ils ont également souligné la problème pour environ 80 travailleurs qui opèrent dans la chaîne d’approvisionnement depuis des années et Amazon répond: “Au cours de l’année, la plupart des chauffeurs ont des contrats à durée indéterminée. Compte tenu des volumes variables de notre activité, comme pendant la période de Noël, nos partenaires ont également recours à des chauffeurs avec des contrats en administration pour compenser le pic de travail. “