Amazon se retire de l’événement technologique du Mobile World Congress en raison d’un coronavirus, aucun mot de Microsoft – .

Amazon est le dernier géant de la technologie à se retirer du salon Mobile Mobile Congress à Barcelone plus tard ce mois-ci en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le géant de la technologie a pris d’autres précautions en raison de la maladie, notamment en limitant les voyages en Chine. Amazon rejoint une liste croissante d’entreprises, dont Sony, NVIDIA, LG et bien d’autres qui se sont retirées de l’événement, qui est l’une des plus grandes vitrines annuelles de la technologie mobile au monde.

Une entreprise qui n’a rien dit sur sa présence au MWC est Microsoft. L’entreprise prévoyait d’avoir une vitrine importante lors de l’événement. Nous avons contacté Microsoft pour plus d’informations sur ses plans.

L’organisateur de la CMM, la GSMA, a récemment déclaré interdire les visiteurs de la province chinoise du Hubei, où l’épidémie aurait commencé, dans le cadre des mesures de sécurité prises lors de l’événement. Le virus a infecté plus de 40 500 personnes dans le monde et en a tué 910.