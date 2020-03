Amazon Smart Plug Deal connecte tous vos appareils stupides pour moins de 5 $ chacun – .

Il y a tellement de gadgets maison intelligente à prix réduits en ce moment qu’il suffit de vous faire tourner la tête, mais la meilleure offre sur un gadget maison intelligente pourrait bien être celle qui est faite pour tous vos appareils stupides.

Ne vous méprenez pas, c’est génial que vous puissiez marquer un thermostat Nest dès maintenant pour seulement 140 $. Et à quel point est-ce formidable que vous puissiez acheter un ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour seulement 38 $ aujourd’hui et contrôler votre porte de garage avec votre smartphone de n’importe où? Cela dit, il est encore plus cool de pouvoir brancher une minuscule petite boîte dans n’importe quelle prise de courant et d’ajouter instantanément des fonctionnalités intelligentes aux appareils que vous auriez autrement dû contrôler manuellement.

Les mini-prises intelligentes WIFI Aoycocr sont parmi les options les plus populaires actuellement, et elles sont en vente aujourd’hui au meilleur prix que nous ayons vu. Utilisez le code de coupon 40OYAXIN à la caisse et vous réduirez le prix d’un pack de 4 à seulement 19,79 $, ou seulement 5,95 $ chacun. Des prises intelligentes similaires de grandes marques peuvent facilement coûter 25 $ chacune, vous obtenez donc quatre prises intelligentes les mieux notées pour moins que ce que vous pourriez payer pour une prise d’une marque comme TP-Link.

Voici quelques faits saillants de la page du produit:

Une fois la configuration de l’application Smart Life terminée via le Wi-Fi 2,4 GHz, vous pouvez contrôler sans fil vos appareils domestiques depuis n’importe où via le réseau 3G / 4G / Wi-Fi.

Grâce à l’accès à distance, vous pouvez vérifier l’état en temps réel de votre appareil à tout moment et n’importe où. Vous n’avez plus à vous soucier des appareils oubliés après votre absence.

Application Smart Life compatible avec les smartphones iOS et Android.

Vous pouvez utiliser l’application gratuite (Smart Life / Tuya App) pour créer une minuterie / un compte à rebours pour l’électronique connectée en fonction de vos routines de temps. Les utilisateurs contrôleront leurs lumières de décoration via des fonctions de minuterie après avoir connecté ces prises sans fil.

La planification permet également de réduire votre facture d’électricité en évitant les appareils énergivores lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

Compatible avec Amazon Alexa / Google Home / IFTT

Contrôlez vos appareils électriques et électroménagers via une voix vers Amazon Alexa ou Google Home, il s’allumera / s’éteindra automatiquement, vous rendra la vie plus intelligente et plus facile.

