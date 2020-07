Amazon Snafu envoie une seule commande de sept petits articles dans sept boîtes séparées

Sept boîtes contenant chacune un article de la même commande Amazon de sept articles. (Photo gracieuseté de Frank Catalano)

Beaucoup d’entre nous ont reçu une commande Amazon dans une boîte qui éclipse l’article à l’intérieur, nous faisant nous gratter la tête avec incrédulité. Mais comment décririez-vous le mystère autour d’une commande de sept articles du même produit apparaissant dans sept boîtes distinctes?

Frank Catalano, consultant de l’industrie des technologies de l’éducation, journaliste et collaborateur de longue date de ., a récemment partagé l’histoire d’un snafu d’expédition unique en Amazonie. En juin, Catalano a passé une commande de saveurs variées de Mio Liquid Water Enhancer Drink Mix. Chaque 1,62 fl. oz. le récipient promet de «fournir une saveur rafraîchissante à chaque pression».

Oh, il y avait bien une livraison.

C’est l’expérience d’expédition la plus bizarre que j’aie jamais vécue avec Amazon.

La commande de Catalano – trois Mios au citron, trois orange mandarine et une pastèque aux fraises – a été expédiée un jour après l’avoir placée et devrait arriver un jour ou deux plus tard.

« J’ai été surpris lorsque j’ai obtenu les informations de suivi et j’ai reçu sept avis de suivi différents pour la commande », a déclaré Catalano. «Et je me disais:« Eh bien, leur système vient de bousiller. Cela a simplement craché la même chose sept fois. »»

Il pensait qu’il n’y avait aucun moyen que sept paquets avec sept petites bouteilles Mio apparaissent. Mais quand un camion de livraison Amazon s’est arrêté devant sa maison, Catalano a ri à la vue du pauvre type jonglant avec sept boîtes alors qu’il se dirigeait vers la porte d’entrée.

Catalano a en effet trouvé sa commande unique répartie sur sept boîtes, chacune contenant une seule bouteille Mio et la quantité requise de plastique à bulles.

Sept bouteilles d’arôme d’eau Mio après avoir été retirées de boîtes séparées. (Photo gracieuseté de Frank Catalano)

« C’est comme quand vous essayez de truquer un enfant à Noël, et que vous prenez un ensemble LEGO et le cassez en morceaux individuels et mettez chacun dans une boîte individuelle », a plaisanté Catalano.

Catalano, un client d’Amazon depuis 1999, a déjà reçu plusieurs Mio dans une seule boîte, y compris le 8 mai lorsque quatre bouteilles sont arrivées dans un seul emballage. Mais . a entendu un autre lecteur, qui souhaitait rester anonyme, disant qu’il avait également commandé Mio récemment, et 10 bouteilles se sont présentées dans 10 boîtes distinctes.

Pour sa part, Amazon reconnaîtrait seulement que c’était une erreur. Le vaste réseau de traitement des commandes de la société a été stressé pendant des mois pour faire face à une demande sans précédent pendant la pandémie de coronavirus, expédiant tout, des articles essentiels aux articles de tous les jours.

« Ce produit a été expédié par inadvertance séparément dans ce cas », a déclaré Kristen Kish, porte-parole d’Amazon. «Nous mettons à jour nos systèmes pour nous assurer que plusieurs commandes de ce produit continuent d’être expédiées ensemble.»

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Carton, machines et humains dans un vaste centre de distribution Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

Aussi stupide que cela puisse paraître, ce n’est pas le meilleur look pour une entreprise géante qui tente de convaincre les fans de ses pratiques en matière de développement durable. Amazon vient de publier son rapport sur la durabilité 2019 montrant que ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 15% par rapport à l’année précédente. Une semaine plus tard, il a acheté les droits de dénomination de l’ancien KeyArena de Seattle et appellera le site sportif respectueux de l’environnement Climate Pledge Arena. Certains étiquetés qui déplacent un coup PR.

Avant la pandémie, Catalano aurait attrapé son arôme d’eau ou autre chose dans une épicerie locale. Comme de nombreux acheteurs, il s’est tourné vers Amazon pendant la quarantaine et il a déclaré que son bac de recyclage aurait pu se passer du carton supplémentaire dans ce cas.

« Il s’agit de l’expérience d’expédition la plus bizarre que j’ai jamais vécue avec Amazon », a-t-il déclaré. «C’est un petit rire et une frustration. Je ne peux pas croire qu’ils trouvent encore un moyen de me surprendre. «