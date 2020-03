Amazon sort des écouteurs antibruit pour 25 $ et un haut-parleur sans fil pour seulement 10 $ – .

Aux États-Unis, la propagation du nouveau coronavirus commence à s’accélérer et les choses vont empirer avant de s’améliorer.

Cela signifie que nous allons passer beaucoup de temps à l’intérieur au moins au cours des prochaines semaines, et peut-être même plus longtemps, car il a fallu si longtemps à de nombreuses personnes pour commencer à prendre COVID-19 au sérieux.

Les gens resserrent leurs cordons de sac à main à travers le pays, mais nous avons encore besoin de choses pour nous occuper pendant que nous sommes enfermés à la maison, alors vous devriez certainement vérifier trois offres folles qu’Amazon exécute actuellement sur des écouteurs et un haut-parleur Bluetooth.

Si vous êtes comme la grande majorité des Américains dans les régions où la nouvelle pandémie de coronavirus se propage rapidement, vous vous inquiétez de quelques choses importantes en ce moment. La priorité absolue est évidemment de se mettre en quarantaine et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour ralentir la propagation du virus car c’est la seule façon de prévenir la surpopulation dans les hôpitaux. Certains disent qu’il est déjà trop tard pour cela, mais chaque personne qui prend cette pandémie au sérieux et fait sa part pour ralentir la propagation du virus est potentiellement en train de sauver des vies.

À un niveau plus personnel, des millions et des millions d’Américains sont touchés financièrement par l’épidémie de COVID-19. Les entreprises sont obligées de fermer leurs portes et tout le monde n’est pas en mesure de travailler à domicile, bien sûr. Même encore, nous passerons tous beaucoup de temps à la maison au cours des semaines et des mois à venir, et personne ne veut rester assis à regarder les murs tout le temps.

Lorsque vous n’avez plus de choses à regarder à la télévision, vous voudrez sans aucun doute vous tourner vers la musique et c’est pourquoi Amazon propose trois offres de tueur qui peuvent donner à votre expérience d’écoute un coup de pouce pour beaucoup moins d’argent que vous ne le pensez. pour les produits audio personnels les mieux notés.

Tout d’abord, nous avons les écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active TaoTronics TTBH047 d’une qualité choquante. Ils offrent une excellente qualité sonore, une technologie de suppression du bruit impressionnante, jusqu’à 24 heures d’autonomie et un prix de vente bas de 50 $. Utilisez le code de coupon L5G769UL à la caisse et vous pouvez en acheter une paire pour seulement 24,99 $.

Si vous préférez les écouteurs intra-auriculaires plutôt que les écouteurs intra-auriculaires, les écouteurs antibruit sans fil Mpow M5 True sont en vente pour seulement 27,49 $ avec le code de coupon 9S32KV2I et un deuxième coupon coupable sur place. Ces écouteurs sans fil populaires se vendent généralement à 55 $ et valent chaque centime, offrant une annulation du bruit CVC 8.0, une qualité audio impressionnante et une autonomie de batterie allant jusqu’à 42 heures avec l’étui de chargement inclus.

Enfin, ceux d’entre vous qui veulent partager l’amour devraient certainement vérifier le haut-parleur Bluetooth étanche Vtin SoundHot Q1, qui offre une qualité sonore étonnamment bonne pour un si petit appareil. Consultez simplement les plus de 1 500+ notes 5 étoiles sur Amazon si vous ne nous croyez pas. Ce minuscule haut-parleur coûte généralement 24 $, mais un coupon sur place et le code promotionnel VNBH221A réduisent ce prix à 10,19 $.

