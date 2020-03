Amazon souffle les haut-parleurs Bluetooth portables à partir de 14 $, aujourd’hui seulement – .

Si vous n’avez jamais entendu parler de l’OontZ Angle 3 de Cambridge Soundworks, vous n’êtes pas seul. Ce n’est pas la marque la plus reconnaissable dans l’audio personnel, et personne ne prétendra jamais que Cambridge est aussi grand qu’un Bose ou un Sony. Mais l’OontZAngle 3 se trouve être l’un des haut-parleurs Bluetooth portables les plus vendus de tous les temps sur Amazon, et il a amassé plus de 33000 notes 5 étoiles au cours de cette période.

Pourquoi on te dit ça maintenant? Lundi, pour une seule journée, Amazon lance plusieurs versions différentes de l’Angle 3 aux prix les plus bas de tous les temps.

La version principale du haut-parleur lié ci-dessus n’est pas incluse dans la vente, mais vous trouverez plusieurs modèles différents qui sont tous plus récents que ce haut-parleur de troisième génération. Tout d’abord, le haut-parleur portable Bluetooth OontZ Angle Solo est une version plus compacte de l’Angle 3. Il offre néanmoins une qualité sonore exceptionnelle et une autonomie impressionnante, et il a un prix de détail de 30 $. À l’heure actuelle, vous pouvez en accrocher un pour seulement 13,98 $, ce qui est un creux historique avec une marge importante. L’autre grande offre que vous trouverez aujourd’hui sur un seul haut-parleur est le haut-parleur Bluetooth étanche OontZ Angle 3 Ultra PRO Edition. C’est le modèle haut de gamme de Cambridge et il coûte 70 $, mais aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour seulement 52,49 $.

Une grande caractéristique de plusieurs haut-parleurs OontZ de Cambridge Soundworks est que vous pouvez joindre plusieurs haut-parleurs et diffuser sur les deux simultanément. Dans cet esprit, il y a deux offres sur les paires d’enceintes que vous devriez absolument considérer. Un pack d’enceintes OontZ Angle 3 Ultra 2 coûte 70 $, et vous pouvez l’obtenir dès maintenant pour 47,99 $ grâce à une remise et un coupon supplémentaire de 5 $ sur la page Amazon. Vous pouvez également vous procurer un pack OontZ Angle 3 RainDance 2 pour 42,99 $, ce qui est un prix tueur pour des haut-parleurs Bluetooth étanches qui sonnent si bien.

Enfin, Cambridge offre également une réduction d’une journée sur ses écouteurs Bluetooth les plus vendus. Les écouteurs sans fil Bluetooth OontZ Angle 3 BudZ offrent une qualité sonore solide, des basses profondes et 8 heures d’autonomie, et vous pouvez obtenir une paire pour seulement 14,99 $ dès maintenant.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

