Amazon souffle les modèles MacBook Air à partir de 749 $, aujourd’hui seulement – .

Les ordinateurs de bureau Mac d’Apple et ses différents modèles d’ordinateurs portables MacBook sont appréciés par quasiment tous ceux qui en utilisent un. Le problème, bien sûr, est le fait que tout le monde n’a même pas la possibilité d’en utiliser un parce qu’ils sont si chers. Vaut-il ces prix exorbitants? Beaucoup de gens disent que la réponse est oui. Ils sont incroyablement élégants, ils sont légers, ils ont des écrans époustouflants, ils ont une grande autonomie de batterie et ils sont merveilleusement puissants grâce à des spécifications impressionnantes et au système d’exploitation macOS rationalisé d’Apple.

Si vous rêviez de mettre la main sur un ordinateur portable MacBook Air mais que la fourchette de prix d’Apple de 1100 $ à 1900 $ sur les nouveaux modèles vous a effrayé, il y a une vente incroyable en ce moment sur Amazon que vous devez absolument vérifier.

Pour une seule journée de lundi, Amazon lance des modèles de MacBook Air 2018 renouvelés aux prix les plus bas que nous ayons vus depuis très longtemps. Ces modèles sont tous équipés de processeurs double cœur Intel Core i5-8210Y avec «Turbo Boost» jusqu’à 3,6 GHz, et ils ont tous une carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 617. De plus, chacun est livré avec une garantie supplémentaire d’un an du vendeur en plus de la garantie d’Amazon de 90 jours. Si quelque chose ne va pas et que vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez le retourner dans les 90 jours pour un remboursement complet.

Voici les modèles qui sont en vente aujourd’hui, mais rappelez-vous que les quantités sont limitées afin qu’ils puissent se vendre à tout moment:

Apple 2018 MacBook Air 13,3 pouces (SSD 128 Go)

Ce produit a été testé et certifié pour fonctionner et avoir l’air neuf, avec peu ou pas de signes d’usure, par un fabricant ou un vendeur tiers spécialisé approuvé par Amazon. Le produit est couvert par une garantie du vendeur d’un an et peut arriver dans une boîte générique marron ou blanche.

Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS; Résolution de 2560 x 1600 pixels à 227 pixels par pouce; Prise en charge des processeurs graphiques externes (eGPU) compatibles Thunderbolt 3 [optional, not included]

Processeur Intel Core i5-8210Y bicœur 1,6 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz; Carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 617

128 Go de stockage de mémoire flash PCI-E; 8 Go de mémoire intégrée SDRAM DDR4 à 2133 MHz

Caméra FaceTime HD intégrée pour le chat vidéo. Haut-parleurs stéréo intégrés avec trois microphones, port casque 3,5 mm; Réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac; Compatible IEEE 802.11a / b / g / n. Technologie Bluetooth 4.2

Apple MacBook Air 13,3 pouces 2018 (SSD 256 Go, argent / gris sidéral / or)

Ce produit a été testé et certifié pour fonctionner et avoir l’air neuf, avec peu ou pas de signes d’usure, par un fabricant ou un vendeur tiers spécialisé approuvé par Amazon. Le produit est couvert par une garantie du vendeur d’un an et peut arriver dans une boîte générique marron ou blanche.

Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS; Résolution de 2560 x 1600 pixels à 227 pixels par pouce; Prise en charge des processeurs graphiques externes (eGPU) compatibles Thunderbolt 3 [optional, not included]

Processeur Intel Core i5-8210Y bicœur 1,6 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz; Carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 617

256 Go de stockage de mémoire flash PCI-E; 8 Go de mémoire intégrée SDRAM DDR4 à 2133 MHz

Caméra FaceTime HD intégrée pour le chat vidéo. Haut-parleurs stéréo intégrés avec trois microphones, port casque 3,5 mm; Réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac; Compatible IEEE 802.11a / b / g / n. Technologie Bluetooth 4.2

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: mama_mia / Shutterstock

.