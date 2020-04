Amazon souffle les thermostats Nest aux prix les plus bas de l’année – .

Les thermostats intelligents comme le Nest Thermostat E et le Nest Learning Thermostat sont largement acceptés comme des achats simples car ils se rentabilisent en réduisant considérablement votre facture d’énergie chaque mois.

Dans cet esprit, un thermostat Nest est un excellent rapport qualité-prix même dans le commerce de détail complet, car vous finirez par économiser de l’argent à long terme.

Bien sûr, profiter d’une bonne affaire signifie que votre thermostat intelligent sera amorti encore plus rapidement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous l’avons dit à nos lecteurs un nombre incalculable de fois dans le passé, mais il n’y a aucun moyen de trop insister sur ce point: vous avez besoin d’un thermostat intelligent. Pas «vous devriez obtenir» un thermostat intelligent ou «vous voudrez peut-être envisager» un thermostat intelligent … vous en avez besoin, et c’est tout simplement fou de ne pas en avoir un. Oubliez toutes les fonctionnalités intelligentes pratiques et la conception astucieuse, l’essentiel est que les thermostats intelligents vous permettent d’économiser de l’argent en réduisant vos factures d’énergie à l’aide de la programmation intelligente et d’autres fonctionnalités intelligentes. Tout le monde veut économiser de l’argent, et vous pouvez commencer avec deux bonnes affaires sur Amazon aujourd’hui qui réduisent les thermostats Nest à leurs meilleurs prix de 2020.

En commençant par le modèle le plus abordable, le Nest Thermostat E est probablement le meilleur modèle de thermostat intelligent du marché. Il contient toutes les mêmes fonctionnalités que le thermostat intelligent le plus cher de Nest, mais il n’a pas de boîtier en acier inoxydable ni d’écran OLED. Ce sont deux fonctionnalités intéressantes, mais elles sont également purement esthétiques. Le thermostat Nest E a toujours un beau design avec un écran en verre dépoli, et il se rentabilise en quelques mois grâce à tout l’argent que vous économiserez sur vos factures d’énergie.

Il suffit de regarder toutes les excellentes critiques 5 étoiles sur Amazon. «Je me suis installé en 15 minutes environ et je ne suis pas un bricoleur. L’application est facile à utiliser et définit les horaires. J’ai économisé plus de 30 $ sur notre facture de services publics le premier mois où nous l’avons eue », a déclaré un critique. «C’est le troisième que je possède. Je ne vivrais pas sans ça. Ils sont absolument excellents, un service rapide si vous avez besoin de parler à un technicien de dépannage oh, ils font ce qu’ils sont censés faire », s’est vanté un autre. Tout le monde aime ce modèle génial, et il est en vente dès maintenant à son prix le plus bas depuis des mois sur Amazon.

Bien sûr, le Nest Learning Thermostat est un peu plus cher que le modèle Nest d’entrée de gamme, mais il est toujours rentable en termes d’économies. Cela pourrait prendre un peu plus de temps pour se payer, c’est tout. Si vous en achetez un maintenant sur Amazon, cependant, cela prendra beaucoup moins de temps que d’habitude, car il est actuellement réduit dans les quatre couleurs disponibles. Et heureusement pour vous, l’option de couleur la plus populaire – acier inoxydable argenté – est également celle qui offre le plus grand rabais!

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’un ou l’autre modèle. Vous économiserez de l’argent, ce qui est excellent pour votre portefeuille, et vous économiserez de l’énergie, ce qui est excellent pour l’environnement. De plus, en plus de toutes les fonctionnalités de planification intelligente, vous pouvez également utiliser l’application Nest sur votre téléphone pour contrôler vos thermostats intelligents ou même les contrôler avec les commandes vocales Alexa.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Nest

.