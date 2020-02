Amazon tente de limiter les prix des masques pour le coronavirus

Avant l’annonce d’une éventuelle pandémie de coronavirus, certains ont vu l’occasion de profiter de la situation Après avoir su qu’à Alibaba et JD.com, ils ont pris des mesures pour éviter prix du masquec’est maintenant au tour de Amazon qui ont déjà envoyé un avertissement aux magasins tiers qui vendent sur leur plateforme.

Selon Wired, Amazon a averti ses vendeurs que les produits qui ne respectent pas leurs politiques de prix seront supprimés du site. Ce qui précède est survenu après masquer les annonces Chirurgical – également connu sous le nom de couvre-bouche – han quadruplé son prix par rapport à ce qu’ils ont coûté il y a quelques semaines.

Cela s’applique aux modèles jetables et aux respirateurs N95 de marques telles que 3M ou Honeywell, qui ont augmenté leur valeur jusqu’à cinq fois avant d’apparaître comme «indisponibles».

Auparavant, Amazon avait annoncé des mesures contre les produits qui assureraient la guérison ou le combat du coronavirus, une stratégie adoptée par d’autres sociétés telles que Facebook ou Instagram qui cherchent à empêcher la propagation de fausses nouvelles.

Amazon a une politique de prix équitable que personne ne respecte

Actuellement, la société a un politique de prix équitable Amazon Marketplace listes de pratiques qui pourraient nuire à la confiance des clients. Parmi eux, le fixer un prix considérablement plus élevé de ce qu’Amazon ou d’autres canaux de vente proposent, définissez donc également un tarif d’expédition sur un produit excessif.

Si, dans une offre du site Web, nous détectons des pratiques de tarification susceptibles de nuire à la confiance des clients, nous pouvons retirer l’offre, la retirer de la boîte d’achat, suspendre l’option d’expédition ou, en cas de récidive, suspendre temporairement ou définitivement le Privilèges de vente du vendeur.

On ne sait pas si l’entreprise applique la même politique sur ses sites au Mexique, en Espagne et dans d’autres pays. Au moins dans Amazon Mexique il existe des publications sur les respirateurs N95 ils coûtent près de 20 fois leur valeur d’origine et est proposé par des magasins tiers sans que la société n’ait rien fait pour l’éviter.

Ce la pratique n’est pas nouvelle et il est généralement appliqué pendant les périodes de décembre ou à des moments où la demande pour un produit est élevée. L’un des cas les plus récents a été la crise provoquée par les mineurs de crypto-monnaie, où les prix des GPU ont grimpé en flèche avec les magasins tiers.

Dans les situations d’urgence, cela ne devrait pas être autorisé. S’il a été dit que le lavage des mains est plus efficace que l’utilisation de masques jetables, des entreprises comme Amazon et d’autres canaux de vente sont responsable de la prévention des abus.

Après l’épidémie de coronavirus dans le nord Italie, les autorités ont ouvert une enquête avant la hausse des prix des masques et du gel désinfectant dans les boutiques en ligne. Selon ., un procureur de Milan a confirmé que un couvre-bouche est passé d’un centime à 10 euros en seulement deux jours, alors qu’un gel désinfectant est vendu à 39 euros, plus de cinq fois sa valeur d’origine.

